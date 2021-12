1 Valeria Marini lascia il GF Vip prima del tempo?

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la notizia secondo la quale Nathaly Caldonazzo avrebbe un contratto a tempo per il Grande Fratello Vip. O almeno questo è ciò che viene detto sul web. Non si sa se sia cosa vera oppure no. Secondo quanto rivelano i rumor, però, la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia sarebbe sono di un mese. Questo perché tra non molto sembrerebbe avere un lavoro che l’attende al di fuori. Cosa accadrà? Lo scopriremo solo più avanti. In queste ore, inoltre, è venuto fuori da un altro utente del web che anche Valeria Marini potrebbe fare lo stesso.

Secondo quanto riporta un anonimo sul profilo Instagram di Deianira Marzano, la showgirl dovrebbe passare il Capodanno in una struttura a Sharm El-Sheikh. Ovviamente non si hanno informazioni certe a riguardo e si tratta soltanto di indiscrezioni e pettegolezzi. Per avere una conferma definitiva dovremo attendere ancora un po’ di tempo, in caso. Ma andiamo a leggere nel dettaglio cosa ha detto questa persona:

Deia, fonte certa… Un mio amico che lavora in un villaggio turistico a Sharm mi ha detto che Valeria ha la prenotazione per passare il Capodanno in quella struttura. Deduco che a breve dovrà uscire, anche se a me Giacomo mi fa morir dal ridere. Spero li separino così lui potrà rimanere.

Ovviamente la tecnica della separazione è stata molto utilizzata per i concorrenti che hanno iniziato a partecipare come coppia. Di conseguenza, anche se Giacomo Urtis e Valeria Marini dovessero venire separati in questi giorni non ci sarebbe assolutamente nulla di sospetto. Casa accadrà ce lo dirà solamente il tempo. Nel frattempo, però, andiamo a rivedere la sfuriata che ha fatto la gieffina a Carmen Russo un paio di giorni fa. Continuate a leggere…