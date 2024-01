Valeria Marini, amore al capolinea con Gimmi Cangiano: c’entrerebbe l’ex Miss Italia Denny Mendez

Gossip

Nicolò Figini | 23 Gennaio 2024

Nel mondo dello spettacolo gira voce che Valeria Marini si sarebbe lasciata con l’onorevole Gimmi Cangiano. Inoltre si vocifera che quest’ultimo avrebbe trovato in Denny Mendez una nuova amica.

Il rumor su Valeria Marini

Nel numero di Novella 2000 uscito la scorsa settimana i lettori hanno potuto trovare un articolo all’interno del quale si è parlato di Valeria Marini e della sua vita sentimentale. Il giornalista Giorgio Boccia racconta degli ultimissimi rumor che stanno circolando in queste giorni sulla showgirl.

Ci arriva una voce che non può essere ignorata: Valeria Marini non farebbe più coppia con l’onorevole Gimmi Cangiano. E già questo fa notizia, ma non basta, perché arriva anche l’aggiunta: il nome di Cangiano è stato avvicinato a quello di Denny Mendez, indimenticabile Miss Italia 1996. Vero? Falso?

Denny Mendez si è da poco separata da Oscar Generale, con il quale ha avuto una figlia, India Nayara, nata a Los Angeles il 9 settembre 2016 a vent’anni dall’elezione della mamma a donna più bella d’Italia. I protagonisti non confermano né smentiscono i rumor.

L’onorevole Cangiano avrebbe trovato in Denny un’amica, dicono alcuni, mentre altri parlano di qualcosa in più di una semplice amicizia. L’onorevole di Fratelli d’Italia sarebbe infatti di nuovo single dopo la storia avuta con Valeria Marini e durata poco più di sei mesi.

Proprio questa estate, infatti, il politico e la showgirl avevano iniziato a frequentarsi, ma pare che il rapporto non abbia funzionato. Denny e Gimmi sono la nuova coppia? Lo sapremo con certezza nelle prossime settimane.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni che, come detto poc’anzi, non trovano ancora conferma. Per tale ragione dovremo attendere le dichiarazioni dei diretti interessati, sempre che vogliano esporsi su tale argomento.