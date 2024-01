Spunta un misterioso anello con diamante al dito di Antonino Spinalbese: pronto alle nozze? (FOTO)

Gossip

Nicolò Figini | 22 Gennaio 2024

Nelle ultime ore Antonino Spinalbese ha postato una foto della sua mano e a non passare inosservato è stato un particolare dettaglio. Al dito dell’ex Vippone appare infatti un misterioso anello.

Nuovo amore per Antonino Spinalbese?

In queste settimane abbiamo a lungo parlato di Antonino Spinalbese. Come per esempio il botta e risposta che c’è stato tra lui e l’ex compagna Belen Rodriguez. In questo caso sono stati tirati in ballo anche gli avvocati, ma pare che adesso la situazione si sia calmata.

In precedenza, invece, abbiamo parlato dei suoi rapporti sentimentali e si pensava che stesse nascendo qualcosa con Sonia Bruganelli. Tuttavia alla fine è venuto fuori che si trattava solamente di rumor infondati e si sono fatti vedere spesso insieme per amicizia e lavoro.

In queste ore, sempre parlando di relazioni amorose, si sta chiacchierando molto sul web di una foto che ha pubblicato proprio Antonino Spinalbese. Sul suo profilo Instagram è apparsa l’immagine della sua mano con due anelli al dito. La prima è una fedina, la quale dovrebbe essere quella dedicata alla figlia Luna Marì. Lo scatto è fuori fuoco, ma per diversi fan non ci sono dubbi.

Il misterioso anello al dito di Antonino Spinalbese

Ciò che ha destato stupore è il brillante all’apparenza femminile. Tutti si stanno chiedendo a chi appartenga. Che si tratti di un ricordo del passato legato a Belen Rodriguez? Oppure riguarda una nuova fiamma di cui ancora non sappiamo nulla? Al momento non abbiamo alcuna informazione in merito perché il diretto interessato non ha parlato ed è stato piuttosto criptico.

Sul web le ipotesi sono innumerevoli e in molti sostengono che c’entri qualcosa proprio la Rodriguez, in quanto si vocifera di una presunta crisi con Elio. Se sia vero oppure no non possiamo dirlo e dobbiamo prendere tutto ciò con le pinze. Solo il tempo ci dirà cosa sta succedendo.