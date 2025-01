Una giovane ragazza chiede un consiglio sulla seduzione a Valeria Marini in occasione della sua rubrica a BellaMa’ e la sua risposta è epica. Ecco cosa è accaduto e le parole della showgirl.

L’epica risposta di Valeria Marini

Ormai da diversi mesi Valeria Marini tiene una vera rubrica, soprannominata la Posta del cuore, durante le puntate di BellaMa’. La celebre e amata showgirl, che da anni ha conquistato il pubblico, dà dunque dei consigli d’amore e col passare delle settimane ci ha regalato dei momenti iconici che sono diventati virali sui social. Proprio durante uno degli ultimi appuntamenti con la rubrica è accaduto qualcosa che ha fatto nuovamente sorridere i telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando una giovane ragazza ha chiesto alla Marini un consiglio sulla seduzione. A quel punto è arrivata l‘epica replica di Valeria che, facendo scoppiare tutto lo studio a ridere, ha affermato: “È il tuo modo di parlare, il tuo modo di essere. Tu devi tirare fuori la seduttrice che è in te, se già parli così a uno gli viene il latte alle ginocchia”. Il video del momento naturalmente non è passato inosservato e ha così fatto il giro dei social, facendo divertire gli utenti.

In questi giorni intanto è giunta voce che Valeria Marini dovrebbe essere tra le protagoniste del nuovissimo e attesissimo programma di Carlo Conti, Come prima più di prima, che partirà in primavera. A far parte della trasmissione saranno soubrette e showgirl, che si sfideranno a colpi di canto, ballo e recitazione. Secondo i rumor emersi dunque la Marini dovrebbe far parte del cast del programma e al suo fianco dovrebbe esserci anche Pamela Prati.

Attualmente però Conti non ha ancora annunciato i nomi delle protagoniste ufficiali e il pubblico attende con ansia di scoprire quello che accadrà.