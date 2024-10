Ospite fissa di BellaMa’ con la sua “posta del cuore” a Valeria Marini hanno chiesto consigli sui problemi d’insicurezza. La risposta della showgirl però ha spiazzato l’ospite, scatenando le risate in studio: “Sei bella, ma non perfetta….”.

Valeria Marini spiazza con un consiglio

La posta del cuore di Valeria Marini sembra fare faville! Persino Gegia si è rivolta a lei per chiederle consigli in amore. In studio a BellaMa’ tanti ospiti si affidano alle parole della showgirl per provare a riavvicinarsi al partner, conquistare la persona che si pensa di amare o magari superare le proprie fragilità o insicurezze. Ma la spontaneità di Valeria la conosciamo tutti e spesso da questi momenti ne nascono delle gag o gaffe esilaranti.

È il caso di una ragazza molto giovane, si chiama Irene, che ha scritto a Valeria Marini per capire come superare i problemi di insicurezza a causa dei giudizi altrui. Inizialmente la showgirl non aveva ben capito alla lettura del bigliettino e ha quindi approfondito l’argomento con l’ospite in studio. Così la ragazza ha aggiunto:

“Se mi faccio condizionare? Sì, delle volte il giudizio mi condiziona molto. Purtroppo. Non riesco a sviluppare quella tattica di difesa, lascio perdere, io sono io. Quindi come si fa ad affrontare questa cosa?”, ha domandato ancora Irene.

A questo punto Valeria Marini ha fatto la sua analisi, ma nel farlo ha spiazzato tutti e scatenato le risate in studio per la risposta data a caldo: “Ti metti davanti allo specchio e ti fai un bel viaggio dentro di te e ti guardi. Perché sei bella, non sei perfetta, ma sei una bellissima ragazza”. Il conduttore Pierluigi Diaco ha ripreso Valeria facendo notare che la giovane ha appena 19 anni.

Dopo il momento di risate generali, Valeria Marini si è fatta seria e ha spiegato allora quanto segue: “Quindi devi prendere sicurezza in te stessa, alla fine le persone dicono quello che vogliamo noi. Devi manifestare sicurezza, perché se non sviluppi quella… perché sei bella e puoi diventarlo ancora di più”.

Chissà ora se Irene seguirà il consiglio stellare di Valeria Marini!