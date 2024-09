A Bella Ma’ è stato chiesto a Valeria Marini qual è il modo giusto per gestire l’amore a distanza. La sua risposta è epica!

L’ultima puntata di Bella Ma’ ha visto la presenza di Valeria Marini e della sua “posta stellare” e consigli in amore. Qualcuno le ha chiesto come gestire una relazione a distanza. Lei però ha fornito una risposta epica, che ha suscitato le risate di tutti: “Ti conviene prendere l’aereo”.

La risposta epica di Valeria Marini

Sui social è diventata virale non solo l’intervista di Stefano De Martino al BSMT o il botta e risposta tra Shaila Gatta e Beatrice Luzzi al GF. C’è un video che riguarda Valeria Marini nel programma “Bella Ma’”, che non è sfuggito agli utenti, suscitando risate e divertimento.

La showgirl di origini sarde ha presenziato nella trasmissione di Pierluigi Diaco e ha dispensato consigli in amore. Tante persone le hanno scritto come risolvere una difficoltà con il proprio partner, ma una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, Ernesto Russo dice la sua su Mario Cusitore

“Come gestire una relazione a distanza?”. A scrivere è una persona del pubblico di nome Megghy. Il conduttore ha voluto approfondire l’argomento e ha quindi chiesto alla ragazza il perché di tale quesito. Lei ha risposto confidando di essere siciliana, ma vive a Roma. Quindi si chiedeva com’è possibile affrontare un amore da due regioni differenti, dato che prova l’interesse per qualcuno che vive in Sicilia.

Senza pensarci due volte, Valeria Marini ha dato una risposta epica, che ha suscitato le risate tra il pubblico e da casa. Una replica che però ripensandoci non è poi così sbagliata: “Eh… ti conviene partire, prendere l’aereo…”. Tutti, compreso Diaco, sono scoppiati a ridere per la naturalezza con la quale la Marini ha esordito.

“Come gestire una relazione a distanza?”

“TI CONVIENE PARTIRE” pic.twitter.com/7rNVzLd04w — trashtvstellare (@tvstellare) September 23, 2024

Facendosi poi più seria, Valeria Marini ha spiegato: “Se sei proprio innamorata cerca di provare a organizzarti, andare ogni tanto e fare in modo che possa contraccambiare. Le relazioni a distanza sono difficili da gestire. Magari all’inizio. Poi se veramente è un amore vero, devi trovare la maniera di vivertelo. Dipende anche dal carattere. Nel primo periodo può anche funzionare, poi se è veramente importante….lui è in Sicilia no? Ecco perché ho detto di prendere l’aereo. Conviene fare gli abbonamenti”.

Per concludere Valeria Marini ha affermato che deve essere brava lei a saper coinvolgere il proprio partner nella sua vita e viceversa. Insomma, un dare e ricevere. In ogni caso la naturalezza con la quale Valeria ha espresso il suo punto di vista è stato davvero divertente!