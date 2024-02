Valeria Marini contro Denny Mendez per la presunta storia con l’ex: “Cerca visibilità”

Gossip

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Valeria Marini

Valeria Marini nel corso di una recente intervista ha parlato della presunta relazione tra l’ex fidanzato Gimmi Cangiano e l’ex Miss Italia Denny Mendez.

L’opinione di Valeria Marini sui rumor

Il mese scorso abbiamo parlato della fine dell’amore tra Valeria Marini e il compagno Gimmi Cangiano. Si vocifera che la causa sia stata l’attrazione che l’onorevole ha cominciato a provare per l’ex Miss Italia Denny Mendez. Tuttavia si tratta solamente di rumor in quanto le fonti parlano di un’amicizia:

“L’onorevole Cangiano avrebbe trovato in Denny un’amica, dicono alcuni, mentre altri parlano di qualcosa in più di una semplice amicizia. L’onorevole di Fratelli d’Italia sarebbe infatti di nuovo single dopo la storia avuta con Valeria e durata poco più di sei mesi”.

In queste ultime ore Valeria Marini ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos. In tale occasione ha affrontato l’argomento parlando delle indiscrezioni sulla presunta relazione tra Gimmi e Denny:

“Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”.

Si tratta di una risposta molto forte e vedremo come reagiranno i diretti interessati una volta apprese le sue parole. Gimmi Cangiano, tuttavia, ha affermato di essere single al momento perché lui e la Mendez sono solo amici: “Non c’è alcuna relazione sentimentale“.

Questa quindi la versione ufficiale di Cangiano dopo la rottura con Valeria Marini. Di conseguenza possiamo affermare che tutto ciò che è stato detto in precedenza si conferma come rumor senza una base solida. In futuro potrebbe succedere tutto, chissà che tra Gimmi e la Mendez non possa nascere qualcosa di più anche se lei stessa ha affermato di avere già una persona al suo fianco:

“Ho una persona che però in questo momento non è con me. Stiamo bene ed è una storia abbastanza recente”.

vi terremo aggiornati con tutte le news del caso.