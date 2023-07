NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Luglio 2023

Il gossip su Edoardo Donnamaria

In questi giorni si sta a lungo parlando di Edoardo Donnamaria. Come sappiamo infatti sembrerebbe che la relazione tra l’ex Vippone e Antonella Fiordelisi sia ormai giunta al capolinea, e solo di recente la schermitrice ha fatto uno sfogo sui social, lanciando delle accuse al suo ormai ex fidanzato. Quest’ultimo nel mentre a sua volta ha rotto il silenzio, e dando la sua versione dei fatti ha aggiunto:

“Mi dispiace per come sono andate le cose. La privacy non c’entra nulla e l’ho spiegato più volte. Ho deciso io di non comparire più con Antonella sui social, perché credo non riesca a distinguerli dalla vita reale. Li vive in maniera tossica e le continue reazioni fuori luogo sono la dimostrazione lampante. Non racconterò fatti privati, perché sput**nare delle situazioni personali e darle in pasto a gentaglia non fa parte del mio carattere. Antonella sta male e ha bisogno di persone vicino che le vogliono bene e che la consiglino bene. […] Cercate di starle vicino voi, che per lei siete importanti”.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà tra i Donnalisi, in queste ore a fare il giro del web è stato un pettegolezzo che coinvolge proprio il conduttore. Pare infatti, secondo i rumor, che Edoardo Donnamaria stia pensando di far parte del cast di Amici 23, in qualità di allievo del talent show. Come è noto l’ex Vippone si sta dedicando alla sua carriera da cantante e tra pochi giorni uscirà il suo nuovo singolo, Piccolo Sole. Qualcuno ha così ipotizzato che Donnamaria possa prendere parte alla prossima edizione del programma di Maria De Filippi, tuttavia a fare chiarezza ci ha pensato Amedeo Venza. L’influencer ha infatti smentito le dicerie, e con un video pubblicato sui suoi social ha affermato: “Edoardo ad Amici? Ma siete pazzi?”.

Pare dunque che al momento il talent show non rientri nei piani di Donnamaria. I fan nel mentre attendono con ansia il nuovo singolo del cantante, che di certo non deluderà le aspettative.