Giacomo Urtis e Valeria Marini al GF Vip?

Continuano a spuntare i nomi dei concorrenti che presto varcheranno la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia. Al GF Vip, come preannunciato ieri da Alfonso Signorini è previsto l’ingresso di almeno 10 nuovi concorrenti. Tra essi spuntano anche i nomi di Valeria Marini e Giacomo Urtis. Queste le parole del conduttore ieri in puntata:

“Ho un annuncio da farvi. Preparatevi a moltissime novità. Ve ne dico solo una: prestissimo avrete nuove compagnie e non vi dico altro e sarà solo l’inizio! Attenzione perché lunedì prossimo entreranno nuovi concorrenti e via via molti altri. Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi! I vipponi poi scopriranno che l’edizione del GF Vip sarà la più lunga di sempre e non si concluderà il 13 dicembre, ma molto più in là, il 14 marzo”.

Adesso, come dicevamo, emerge la novità dell’imprevedibile duo formato da Valeria e Giacomo. A darne notizia è Alessandro Rosica su Instagram. Stando a quanto si apprende dalla pagina, però, per Valeria Marini e Giacomo Urtis sarebbe previsto un ruolo a dir poco speciale. Sembrerebbe, infatti, che entrambi torneranno presto a Cinecittà ma gareggeranno come unico concorrente. Un po’ come abbiamo visto in questi ultimi GF, senza andare troppo lontano, con Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria oppure con le sorelle Selassié.

Insomma la “coppia” formata da Valeria e Urtis pare sia pronta a regalarci tantissimi colpi di scena. Ma leggiamo nel dettaglio quanto emerso:

“Urtis e Valeria Marini concorrenti ufficiali di questo GF Vip. Ma c’è un ma. Saranno concorrente unico, in pratica entrambi sono solo un concorrente nel GF VIP”.

Se così fosse, dunque, per Valeria Marini e Giacomo Urtis sarebbe un gradito ritorno. La showgirl ha già partecipato per ben due volte nel reality. La ricordiamo durante il GF Vip 1 e poi a programma inoltrato durante la quarta edizione, vinta poi da Paola Di Benedetto. Stessa sorte per il chirurgo estetico, che abbiamo visto (sempre a trasmissione inoltrata) durante l’ultima edizione del GF Vip 5.

Presto, però, almeno stando a quanto scrive Alessandro Rosica, per Valeria Marini e Giacomo Urtis pare ci sia una nuova occasione chiamata Grande Fratello Vip 6!

Novella 2000 © riproduzione riservata.