Debora Parigi | 20 Luglio 2023

Baci ed effusioni per Valeria Marini a Ponza in compagnia di un noto politico. La showgirl sembra ver ritrovato finalmente l’amore

Passione e baci tra Valeria Marini e un noto onorevole

Estate non è solo amori che finiscono, ma tanti che ne nascono e anche Valeria Marini ha trovato un nuovo compagno. La showgirl lo aveva presentato alla festa di Novella 2000 avvenuta alcuni giorni fa a cui lei aveva partecipato in compagnia proprio del nuovo fidanzato.

Lui è Gerolamo Cangiano, noto politico nonché onerevole in Parlamento nelle file di Fratello d’Italia. Nato a Genova, ma cresciuto ad Aversa (in Campania), Gerolamo è in politica sin da giovanissimo. Infatti ha fatto parte del Fronte della Gioventù (movimento giovanile della destra). Laureato in Giurisprudenza, ha insegnato Diritto ed Economia alle scuole superiori ed è stato eletto alla Camera alle ultime elezioni. Tra l’altro è firmatario di proposte di legge sulla tutela della lingua napoletana, sull’insegnamento dell’educazione alimentare, su maggiori poteri alle Forze dell’Ordine e sulla tutela della bandiera italiana ed europea.

E adesso il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti di loro insieme. Valeria Marini e Gerolamo Cangiano (detto Gimmi), sono stati pizzicati insieme sull’isola di Ponza dove si stanno godendo le vacanze in compagnia di altri amici. Nelle foto pubblicate dal settimanale, la coppia con il gruppo di compagni di avventura, ha fatto un giro in barca dove hanno anche preso il sole. Tra un tuffo e una tintarella, sono poi approdati da soli su una spiaggia dove si sono lasciati andare ad effusioni, baci e carezze.

In un’intervista di qualche giorno fa, la Marini aveva ammesso di aver fatto tanti errori in amore. “Dopo Vittorio Cecchi Gori, per cui ho fatto la crocerossina, troppo presa dal lavoro, ho sbagliato tante scelte, commesso errori di valutazione. Però non smetto di sognare. L’amore, la felicità, il sorriso, le cose più belle. Rimpianti non ne ho. Preferisco valutare bene gli errori per prendermi le mie rivincite”, aveva raccontato. Le auguriamo quindi di aver trovato il vero amore adesso.