Valeria Marini imita Patty Pravo da afona, Cristiano Malgioglio chiede un’ambulanza

A Tale e quale show Valeria Marini ha imitato Patty Pravo

Sembra che per l’edizione 2022 di Tale e quale show ad essere il bersaglio delle grandi critiche di Cristiano Malgioglio sia Valeria Marini. La showgirl ogni settimana viene riempita di critiche dal giudice, ma lei la prende molto sportivamente e ci ride su.

Per questa terza puntata del programma condotto da Carlo Conti Valeria ha dovuto affrontare un compito per niente semplice. Quale cantante le è stata affidata per l’imitazione? L’iconica Patty Pravo. Un ruolo davvero particolare non solo per l’estetica, ma soprattutto per la voce molto particolare dell’artista. Nel dettaglio la Marini ha dovuto cantare il brano “La bambola” direttamente da Canzonissima.

Tanta attesa, ovviamente, per il giudizio della giuria e in particolare per quello di Cristiano Malgioglio che non ha mai peli sulla lingua e tira fuori frasi molto dirette. “Quando canti mi spavento, mi si spacca il cuore. È un’agonia.”, ha esordito e ha chiesto anche l’intervento di un’ambulanza.

Per Loretta Goggi il trucco c’era tutto, mentre per la voce le è mancato il vibrato. Da segnalare che la Marini si è svegliata afona questa mattina e quindi ha avuto problemi di voce. Panariello ha comunque apprezzato il grande studio che la showgirl fa e ha aggiunto che non è stata male.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Valeria Marini che imita Patty Pravo andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

