Alessandra Mussolini imita Lady Gaga, ma Malgioglio non apprezza: “È come se ti avesse morso una tarantola”

L’imitazione di Lady Gaga da parte di Alessandra Mussolini

Tra le tante sorprese di Tale e quale show 2022 c’è Alessandra Mussolini che negli ultimi anni si sta mettendo molto in gioco in vari programmi televisivi. Dopo aver dato prova nella danza con Ballando con le stelle, adesso sta mostrando anche le sue doti canore.

Ma chi dovrà imitare questa settima la Mussolini? Per la terza puntata del programma condotto da Carlo Conti dovrà calarsi nei panni di Lady Gaga. Si tratta di un compito difficilissimo, sia per la voce che per l’aspetto esteriore. Sappiamo che la popstar è un’artista molto particolare, specialmente negli outfit e poi fa molto show nelle sue esibizioni. Nel dettaglio Alessandra ha dovuto cantare il brano “Bad Romance” direttamente dal videoclip ufficiale. Vediamo quindi un estratto della sua performance:

Finita la sua esibizione, l’ex politica si è messa di fronte ai giudici per ricevere i commenti. Il primo a parlare è stato Cristiano Malgioglio che non ci ha girato tanto in torno ed è andato dritto al punto. “È come se ti avesse morso una tarantola”, ha detto. Comunque ha aggiunto di apprezzare molto la sua autoironia. Loretta Goggi le ha fatto i coplimenti per l’impegno, anche se ha detto che per la voce ancora non ci siamo.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Alessandra Mussolini che imita Lady Gaga andando sul sito di RaiPlay dove potete anche seguire la diretta e rivedere poi tutta la puntata di Tale e quale show.

