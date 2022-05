1 Quanto guadagna Valeria Rossi con “Tre parole”

“Dammi tre parole: sole, cuore e amore”. Tutti avete letto questa frase canticchiando. Non potete negarlo! Tre parole, brano portato al successo da Valeria Rossi, continua a essere ancora oggi uno dei pezzi più amati dal pubblico nostrano e non.

Nel lontano 2001 tutte le radio trasmettevano Tre parole, di Valeria Rossi. Tutti la cantavano e ballavano. Una canzone diventata il simbolo di quell’estate e che, ancora oggi viene ricordata con grande affetto e simpatia (non sono mancate con il tempo anche le parodie). Diventata una hit radiofonica, pensate che ha avuto un bel boom anche in Spagna (ha raggiunto la quinta posizione in classifica in quel periodo) ed esiste la versione spagnola “Tres palabras”.

Nonostante i tanti anni passati, Valeria Rossi continua a essere celebre per questo suo brano che, a quanto pare, qualche soddisfazione gliela riesce ancora a dare sebbene, come vedremo, ora la sua vita è totalmente cambiata. Qualcuno si è domandato quanto le ha fruttato in guadagni il tormentone. Quale cifra guadagna ogni anno con questa canzone?

A Un giorno da pecora, come riferisce Libero Quotidiano, Valeria Rossi ha risolto il mistero. La cantautrice è tornata a parlare di Tre parole e ha confessato, una volta per tutte, quanto guadagna ogni anno grazie a questa canzone: “Quanto ho guadagnato con quella canzone? Forse una cifra intorno ai cinquemila euro l’anno”, ha rivelato l’artista ai microfoni dell’emittente radiofonica di Rai Radio 1.

Quindi anche se sono passati diversi anni Tre parole continua a essere motivo di gratificazione per Valeria Rossi, che oggi ha cambiato totalmente vita. Andiamo qual è il suo lavoro e di cosa si occupa…