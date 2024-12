La frecciata di Valerio Scanu a Blanco nel podcast The Man Under The Hood.

Ospite del podcast The Man Under The Hood, Valerio Scanu ha lanciato una bordata e senza peli sulla lingua su Blanco ha detto: “Ora un mio fan segue lui, uno che usa autotune e spacca rose”.

La bordata di Valerio Scanu

Valerio Scanu è stato ospite del podcast The Man Under The Hood. Durante la sua ospitata, tra i temi affrontati, ha parlato anche del suo rapporto con i fan, per poi tirare in ballo Blanco. Il cantante ha rivelato di aver instaurato una certa confidenza con i suoi supporter. Con il senno di poi ha pensato che si sia trattato di un “errore”.

Il gesto infatti lo avrebbe messo spesso a rischio. Nel suo discorso infatti Valerio Scanu ha detto che no si capisce mai bene se può trattarsi di amicizia o meno. In generale ha comunque dichiarato di avere un buon legame con i suoi supporter e sostiene di avere una fanbase piuttosto forte, anche se qualcuno si è perso per strada.

“A volte ho sbagliato, ho dato confidenza, ho permesso di entrare nella mia vita, a casa, a gente che non ne era meritevole. I fan sono importanti, ma è giusto che rimangano tali”, ha ammesso Valerio Scanu.

Tra una chiacchiera e un’altra l’ex vincitore di Amici ha raccontato che un suo ammiratore è diventato fan di un altro artista, ovvero Blanco. C’è da dire però che Valerio Scanu non ha mai fatto il nome del collega, dunque i conduttori del podcast e il pubblico ci sono arrivati tramite le sue parole. Nonostante ciò ha lanciato bordate: “Uno di quelli che usa l’autotune, ha la tartaura, si esibisce a petto nudo. Uno spacca rose”.

L’ultima frase è in riferimento a quanto accaduto al Festival di Sanremo, quando Blanco è stato super ospite e si è reso protagonista del discusso fatto. A quel punto Valerio Scanu ha spiegato cosa sarebbe successo, non risparmiando frecciatine, ovviamente:

“Si faceva 200 mila concerti. Passata l’epoca Scanu, adesso segue un altro artista. Sono quelli che passano dallo stalking al niente. Adesso stanno stalkerando un altro artista che con me non ha niente a che vedere. Ma che ca**o c’entra? Mi chiedo, ma che cosa avete sentito di me fino a ieri? O vi siete drogati prima quando sentivate me, o vi state a drogà adesso”, ha detto Valerio Scanu.

Queste le parole di Valerio Scanu. Blanco deciderà di rispondere?