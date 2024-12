Tra gli ospiti della prossima puntata di Belve ci sarà anche Jovanotti. Il celebre e amato cantante commenta sui social il suo arrivo in trasmissione e lancia una frecciata a Teo Mammucari.

La frecciata di Jovanotti

Periodo intenso questo per Jovanotti, che finalmente è tornato sulle scene musicali. Poche settimane fa infatti il celebre e amato cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, Montecristo, che anticipa il prossimo album di inediti in uscita il 31 gennaio. Ma non è finita qui. Lorenzo ha anche annunciato il suo ritorno live nei palasport italiani e in primavera dunque partirà il suo attesissimo tour, che sta registrando già sold out su sold out.

Insomma è un momento d’oro dunque per l’artista romano, che tra pochi giorni tornerà anche in tv. Oggi infatti è stato annunciato a sorpresa che Cherubini sarà tra gli ospiti della prossima puntata di Belve, in onda su Rai 2 martedì 17 dicembre, naturalmente in prima serata. I fan dunque attendono già di scoprire cosa racconterà il cantante a Francesca Fagnani e senza dubbio ne vedremo di belle. Poco fa però sui social è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha prontamente attirato l’attenzione degli utenti.

Proprio Jovanotti ha infatti commentato sui suoi profili il suo arrivo a Belve e nel farlo ha lanciato una frecciata a Teo Mammucari. Come ormai tutti sappiamo, proprio il comico è stato tra gli ospiti della scorsa puntata. Tuttavia a pochissimi minuti dall’inizio dell’intervista lo showman, dopo essersi indispettito a causa di alcune domande della Fagnani, ha lasciato lo studio, finendo al centro della polemica. Adesso dunque Lorenzo, lanciando una provocazione, ha affermato: “Martedì prossimo sarò da ‘LEI’ Francesca Fagnani, con molta gioia su Rai 2”.

L’intervista del cantante si preannuncia già esplosiva e senza dubbio non mancheranno le emozioni. Appuntamento con Belve a martedì 17 dicembre.