Sui social Michelle Hunziker ha condiviso un dolcissimo video in compagnia del suo nipotino Cesare. La conduttrice si è accomodata davanti al piano e insieme al piccolo ha suonato il piano. Un momento di tenerezza che ha commosso il web.

Michelle Hunziker suona il piano con Cesare

Sfidiamo chiunque a non commuoversi davanti al video postato da Michelle Hunziker tra le storie di Instagram. La conduttrice si sta godendo a pieno non solo il suo ruolo di mamma, ma anche di nonna, da quando è arrivato il piccolo Cesare Augusto, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza (che presto si sposeranno).

Dopo aver trascorso lo scorso fine settimana in Svizzera insieme all’amica Ilary Blasi, Michelle Hunziker è tornata alla base. Su Instagram ama raccontare le sue giornate e nelle scorse ore ha postato un bellissimo video in cui suona il piano in compagnia di Cesare. Non tutti sanno forse ma Aurora Ramazzotti ora vive in una nuova casa e ha realizzato uno spazio dedicato alla musica, tra pianoforte e chitarra, con la speranza di poter trasmettere questa passione a suo figlio.

Così Michelle Hunziker ha preso in braccio Cesare, si è accomodata al pianoforte e ha iniziato a suonarlo. Il piccolo è sembrato molto interessato e pare aver apprezzato la trovata della nonna di suonare insieme, così da provare anche lui con le sue manine a pigiare qualche tasto. Emozionata, Michelle ha intonato una melodia insieme al suo nipotino.

Ad accompagnare il tenerissimo video anche delle parole da parte della conduttrice, che ha poi taggato sia la figlia Aurora che il genero Goffredo: “Il tempo è il bene più prezioso della vita. Dedichiamolo a chi amiamo. Quando sto con le mie figlie e il mio bignè il mio cuore vola”, ha scritto Michelle Hunziker tra le storie di Instagram.

Michelle Hunziker e il nipotino Cesare suonano il piano insieme pic.twitter.com/KLYVFdVSF4 — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 12, 2024

Per lei e per la sua famiglia l’arrivo di Cesare è stato davvero magico e questo sarà un altro Natale speciale da festeggiare tutti insieme. E proprio Michelle Hunziker non riesce proprio a stargli lontana. Spesso infatti pubblica storie sui social dove trascorrono del tempo insieme tra giochi e momenti speciali. E ora che Aurora Ramazzotti si è stabilita nella nuova casa, la presentatrice ha pensato bene di fare un regalo speciale al suo nipotino.

Oltre a tante coccole, Michelle Hunziker ha regalato un bel pupazzo. E se Cesare si pigia un pulsante sentirà la sua voce. Questo permetterà al bambino di avere la sua nonna sempre vicina, anche quando non è fisicamente al suo fianco. Ah… quanta dolcezza!