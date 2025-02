A La Volta Buona sono ospiti insieme per la prima volta Valerio Scanu e Pierdavide Carone. Oltre a parlare di Ora o mai più, i due cantanti hanno parlato anche di Sanremo ricordando la vittoria del pezzo cantato dal primo e scritto dal secondo. E proprio su ciò che accadde durante quel Sanremo, Scanu ha lanciato una stoccata. Ecco cosa ha detto.

La stoccata di Valerio Scanu sul lancio degli spartiti a Sanremo 2010

Il Sanremo 2010 è ricordato per molte polemiche, soprattutto per una una rivolta dell’orchestra. In quell’anno la vittoria andò a Valerio Scanu con un brano scritto da Pierdavide Carone (ancora allievo di Amici). A un certo punto, durante la rivelazione della classifica da parte di Antonella Clerici ci furono molti fischi e una vera e propria rivolta da parte dell’orchestra che lanciò in aria gli spartiti.

Di questa vicenda ne hanno parlato anche oggi a La Volta Buona in cui sono stati ospiti proprio Scanu e Carone. E Valerio ha lanciato una stoccata su quel momento del lancio degli spartiti. “Era tutto organizzato”, ha sentenziato il cantante. “Perché se guardate i musicisti stavano ridendo quando hanno lanciato gli spartiti”.

Subito Giovanni Ciacci ha negato tutto. Lui era presente a quel Festival come costumista e ha assicurato che nelle prove non era stato fatto niente di tutto questo. Valerio Scanu ha spiegato che secondo lui non è che l’avessero provato, ma che fosse tutto organizzato. Dondoni è intervenuto dicendo che la protesta non era contro di lui, ma nasceva dal posto in classifica di Malika Ayane.

A La Volta Buona Valerio Scanu e Pierdavide Carone sono stati protagonisti anche di un siparietto divertente. In pratica negli anni Pierdavide ha sempre detto di non aver mai toccato il premio del Festival di Sanremo vinto da Scanu. Quest’ultimo, invece, ha sempre detto che il collega aveva toccato il premio. E oggi Scanu ha portato le prove, una foto. In pratica subito dopo la vittoria di Sanremo, Valerio è stato ospite del Serale di Amici e in quell’occasione Carone ha toccato il premio che appartieme un po’ anche lui, vista la scrittura del pezzo.