Debora Parigi | 16 Novembre 2022

GF Vip 7

Al GF Vip anche Wilma Goich positiva al Covid?

Il Covid è entrato dentro la Casa del GF Vip ed infatti la scorsa settimana alcuni vipponi hanno contratto il virus. Sono risultati positivi Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. I quattro vipponi, dopo la preoccupazione iniziale, lunedì hanno partecipato alla puntata collegandosi dalle loro stanze di hotel dove sono in quarantena. Stanno tutti bene e quindi presto rientreranno. Ma anche gli altri concorrenti ancora in Casa sono costamtemente sotto controllo.

Ed è proprio da questo controllo costante che pare sia uscito un nuovo nome tra i positivi. Sembra infatti che un’altra vippona si sia infettata e sarebbe Wilma Goich. Lo ha fatto sapere sul suo profilo Instagram (attraverso una storia) Deianira Marzano. Inoltre su Twitter sta girando un video che confermerebbe questa notizia.

In pratica Daniele Dal Moro ha saputo dalla redazione della positività al Covid di Wilma Goich. E gli è stato detto di non rivelarlo. Lui, però, in Casa, mentre era in camera con altre persone, si è lasciato sfuggire la news. E ha proprio aggiunto che gli autori del GF Vip gli avevano detto di non dirlo. Infatti gli altri hanno riso del fatto che lui non sia in grado di mantenere il segreto.

IL GF CHE VUOLE NASCONDERE LA POSITIVITÀ DI WILM E DANIELE INVECE SE NE FREGA E SPUTTANA TUTTO STO MALE #gfvip pic.twitter.com/7IQrSS7KUl — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 16, 2022

Ovviamente non sono usciti comunicati ufficiali da parte del Grande Fratello (come era successo per gli altri quattro vipponi). Però Wilma al momento non sarebbe in Casa con gli altri, quindi un problema c’è. Ma dopo le parole di Daniele pare abbastanza chiaro che la vippona sia risultata positiva. Attendiamo quindi ufficialità e cosa accadrà nei prossimi giorni.