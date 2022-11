NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2022

Meghan Markle non sopporta Katy Perry

Non sembra scorrere buon sangue tra Meghan Markle e Katy Perry. Questo almeno è ciò che sostiene il Daily Star e quanto raccolto da Gossip e TV. La Duchessa di Sussex e il Principe Harry sarebbero vicini di casa della popstar e del marito di quest’ultima Orlando Bloom. Se qualcuno pensa però che sono soliti ritrovarsi per delle cene o aperitivi, si sbagliano di grosso.

Il tabloid riferisce infatti che Meghan Markle e Katy Perry non sarebbero in buoi rapporti. L’ex attrice pare essersi legata al dito un comportamento avuto dalla cantante alcuni anni fa. Il magazine fa sapere che: “Orlando è molto comprensivo con Harry e Meghan e se vede qualcosa di sospetto nella loro casa li avverte immediatamente”. Pare, tra l’altro, che proprio Orlando Bloom sia in rapporti piuttosto cordiali con il Principe Harry, anche se non si considerano amici ma “buoni conoscenti”. Come abbiamo già specificato noi, anche il magazine sostiene che, difficilmente, vedremo insieme le due coppie allo stesso tavolo per una cena.

Tra l’altro sembrerebbe che Meghan Markle non rivolga la parola alla sua “nemica” dal lontano 2018. Ovvero quando ancora era protagonista della serie Suits e decise di dire ‘sì’ in mondovisione al Principe Harry. Successivamente durante il red carpet di American Idol, tenutosi dopo il matrimonio dei reali, a Katy Perry hanno chiesto un parere sull’abito da sposa di Meghan. A Entertainment Tonight, l’artista ha dichiarato: “Avrei fatto qualche prova in più”, lasciando intendere di non aver apprezzato troppo.

Oltretutto Katy Perry ci ha messo il carico da 90 confidando di aver preferito il vestito di nozze della cognata di Meghan Markle, Kate Middleton nel 2011. Queste affermazioni hanno quindi fatto storcere il naso a Meghan, la quale da quel momento in poi sembra piuttosto rancorosa nei confronti della dolce metà di Orlando Bloom. Il rapporto tra le due sarebbe quindi nullo, privo di stima.

C’è da dire però che, secondo i gossip, l’arrivo di Meghan Markle e Harry in California non sarebbe stato accolto da tutti positivamente. Qualche vicino di casa pare abbia soprannominato la Duchessa, “la principessa di Montecito” (cittadina californiana) per i suoi “atteggiamenti arroganti e presuntuosi”, si legge. C’è chi crede che, a lungo andare, questi suoi comportamenti potrebbero compromettere persino il matrimonio con suo marito!