Un daytime davvero movimentato quello di oggi ad Amici 24 dove abbiamo scoperto una relazione nata e finita e soprattutto una gelosia per una presunta storia che sta nascendo. Protagonisti di questo triangolo amoroso e pieno di gelosia sono Alessia, Luk3 e Raffaella. Ecco cosa è successo.

Ad Amici 24 il trangolo amoroso tra Alessia, Luk3 e Raffaella

Del feeling che c’era ad Amici 24 tra Alessia e Luk3 lo sapevamo. I fan della coppia hanno sempre parlato di una possibile relazione tra i due, ma nei daytime non li abbiamo mai visti baciarsi o cose del genere come invece abbiamo visto tra Chiara e Trigno, tanto per fare l’esempio di un’altra coppia. Quindi il daytime di oggi ci ha davvero sopreso.

Sì perché l’allieva della Celentano ha provato un’immensa gelosia nei confronti di un rapporto che si stava instaurando tra il cantante e la nuova arrivata ballerina di latino allieva della Lettieri. Tutto è partito da Alessia che ha visto Luk3 parlare con Raffaella e conoscerla meglio dal punto di vista del ballo. È quindi scoppiata a piangere con Nicolò che ha cercato di consolarla. A questo punto c’è stato un chiarimento a tre in cui Raffaella ha detto subito di essere dispiaciuta e che non voleva tutto questo. E ha precisato che stavano solo parlando e conoscendosi in amicizia, come tutti.

Nel corso dei mesi tra Alessia e Luk3 è nato un rapporto speciale, ma due settimane fa nella scuola è arrivata una nuova allieva #Amici24 pic.twitter.com/Ye4hmRj2mq — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2025

Ma una settimana dopo Luk3, parlando con Jacopo Sol, ha rivelato di avere un reale interesse verso la nuova arrivata e di volerle scrivere una lettera. Non solo, ha iniziato ad avvicinarsi molto a Raffaella non solo a parole, ma anche a gesti, tra carezze e affettuosità. Fino a farle capire che in effetti aveva un interesse. Abbiamo infatti visto in un video atteggiamenti in cui stavano flirtando. E lo stesso video alla fine lo ha visto la stessa Alessia.

Luk3 e Raffaella continuano a passare del tempo insieme #Amici24 pic.twitter.com/hd4glPCHmz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2025

Rabbia e lacrime per la campionessa di danze latine che davanti a tutti si è sfogata. E così dal suo sfogo veniamo a scoprire che Alessia e Luk3 hanno avuto una relazione (anche se non abbiamo mai visto nulla di davvero concreto). I due si sarebbe lasciati da poco più di una settimana. E qualche giorno dopo la loro rottura il cantante avrebbe iniziato a flirtare con la nuova ballerina.

Alessia venuta a conoscenza di quanto successo… #Amici24 pic.twitter.com/zMkCoXi7Ym — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 20, 2025

Secondo Alessia presto vedremo un bacio tra Luk3 e Raffaella. Avrà ragione?