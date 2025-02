Stando a una nuova segnalazione emersa in queste ore, Yulia Bruschi sarebbe di nuovo vicina al suo ex Simone Costa

In queste ore è spuntata in rete una nuova segnalazione su Yulia Bruschi, che stando alle voci di corridoio sarebbe sempre più vicina all’ex Simone Costa.

La segnalazione su Yulia Bruschi

In questi giorni Yulia Bruschi è finita spesso al centro dell’attenzione mediatica. Come sappiamo, l’ex gieffina è stata costretta ad abbandonare la casa del Grande Fratello dopo aver ricevuto una denuncia dall’ex fidanzato Simone Costa. Attualmente dunque la modella, insieme ai suoi legali, si sta occupando della vicenda ma attualmente non si conoscono ancora gli sviluppi del caso.

Nel mentre in queste settimane in rete ha iniziato a circolare un video risalente alla notte di Capodanno, in cui si vede Yulia festeggiare in un locale insieme a un ex tentatore di Temptation Island. A quel punto la Bruschi è stata accusata di aver tradito Giglio e in molti hanno attaccato l’ex gieffina. Quest’ultima dal suo canto è intervenuta per fare chiarezza sulla situazione e dopo aver negato le voci di corridoio ha anche tranquillizzato il suo fidanzato, attualmente ancora recluso nella casa del GF.

Nelle ultime ore però è arrivata una nuova segnalazione, lanciata da Grazia Sambruna. Stando a quanto riferito, sembrerebbe che di recente Yulia Bruschi si stia riavvicinando all’ex Simone Costa. I due, avvistati a cena insieme in pizzeria, stando a quanto rivela la giornalista, che avrebbe parlato con una fonte, avrebbero anche dormito insieme. Tuttavia al momento si tratta solo di indiscrezioni e di voci di corridoio e vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze.

La stessa Yulia, che ha già confermato di essere andata a cena con Simone, ha svelato che sarebbero stati i suoi legali a consigliarle di avere un rapporto civile con il suo ex. Ciò nonostante a oggi nulla lascia immaginare che tra i due ci sia dell’altro. La Bruschi infatti si è dichiarata innamoratissima di Giglio e attende con ansia che il gieffino lasci la casa del GF per poterlo riabbracciare.