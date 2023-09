Gossip

Nicolò Figini | 8 Settembre 2023

Il matrimonio di Valerio Scanu

Qualche mese fa Valerio Scanu aveva pubblicato un video nel quale ha fatto coming out pubblicamente e poi ha chiesto, a sorpresa, al fidanzato di sposarlo. Lui si chiama Luigi Calcara, è nato in Sicilia e oggi lavora come professore all’Università La Sapienza. Di lì a poco ha fatto sapere che il matrimonio sarebbe avvenuto nel 2023:

“Lo faremo nel 2023, non abbiamo deciso quando. E sarà a metà strada, per non scontentare nessuno. Come ci siamo conosciuti? Mi aveva scritto su Instagram commentando una foto a luglio 2020. Ha un profilo privato e siccome non eravamo amici ho trovato il messaggio per caso.

Abbiamo cominciato a chattare e il giorno stesso ci siamo conosciuti di persona. Mio padre ha fatto in tempo a conoscerlo, anche se non sono entrati in gran confidenza, come con mia madre: adesso se Luigi va in Sardegna per un convegno passa a salutarla anche senza di me”.

E così effettivamente è stato. Nella giornata di ieri Valerio Scanu e Luigi si sono sposati con rito civile a Roma. Qui sotto possiamo vedere l’entrata del cantante, il quale ha optato per un vestito bianco con lo strascico. Il fidanzato, invece, ha scelto uno smoking nero classico. I video si susseguono fino al bacio fuori dall’edificio.

Tanti gli ospiti tra amici e parenti. Tra i presenti, inoltre, possiamo trovare una sua amica di vecchia data. Stiamo parlando di Martina Stavolo, sua ex compagna d’avventura ad Amici. Continuate a seguirci per tante altre news.