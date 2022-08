La vita di Valerio Scanu post laurea

La decisione di Valerio Scanu di riprendere gli studi è arrivata nel 2018. Come mai? Dopo una denuncia per diffamazione ha cominciato a interessarsi della materia e ha voluto iscriversi all’Università. Ha quindi svolto un tirocinio presso il Tribunale Piazzale Clodio e nel luglio del 2022 ha discusso la tesi. Di certo non abbandonerà il mondo della musica, sua passione da sempre. Il suo intento sarebbe quello di far coesistere le due attività.

Come ha rivelato lui stesso al settimanale Nuovo, e riportato anche dal sito Gossip e TV, vorrebbe aiutare i più deboli con le nuove competenze acquisite in questi anni. Il suo sogno, perciò, sarebbe quello di star vicino ai minori, gli anziani e gli omosessuali. Di sicuro non sarà semplice vivere in questi due mondi parallelamente, ma niente è impossibile. Per quanto riguarda il percorso di studi ha affermato:

All’Università si è creato da subito un gran bel clima. Anche i docenti hanno valutato in modo positivo il mio impegno: non si aspettavano che un artista come me potesse impegnarsi così tanto in un campo così diverso dal proprio.

Valerio Scanu, molto presto, tornerà in sala di registrazione per incidere un nuovo album. Questo potrebbe far pensare a una sua ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Lui ha già calcato il palco dell’Ariston nel 2010, anno in cui ha vinto con il brano “Per tutte le volte che“, e nel 2016 con “Finalmente piove” classificandosi al tredicesimo posto. Non ci resta che vedere che cosa accadrà nel futuro del cantante tra gli impegni televisivi, musicali e fuori dal mondo dello spettacolo.

