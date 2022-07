Gioia per Valerio Scanu

Sono ore felici queste per Valerio Scanu. Nella giornata del 25 luglio infatti l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è laureato in Giurisprudenza! Già qualche mese fa, nel corso di un’intervista per Roma Today, il cantante aveva fatto sapere di aver intrapreso un percorso di studi e di essere vicino al traguardo. Ma non solo. Scanu ha anche spiegato le motivazioni che l’hanno spinto a iscriversi all’Università. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all’iter. In quel caso la vicenda era un po’ particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio. Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza. Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria”.

Dopo un lungo percorso così finalmente Valerio Scanu si è laureato in Giurisprudenza all’Università Giustino Fortunato di Benevento con 110 e lode! Grande gioia dunque per il cantante, che contemporaneamente al percorso di studi ha continuato a intraprendere la sua carriera da artista. Sui social intanto alcune ore fa l’artista ha dedicato questo traguardo alla sua famiglia e a coloro che l’hanno sempre sostenuto e supportato:

“A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valerio Scanu (@valerio_scanu)

Non resta che fare tante congratulazioni a Valerio per questo importante traguardo!

