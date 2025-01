Conosciamo meglio Valerio Scanu e scopriamo di più in merito alla sua biografia. Ecco tutto quello che sappiamo su di lui, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram.

Chi è Valerio Scanu

Nome e Cognome: Valerio Scanu

Data di nascita: 10 aprile 1990

Luogo di nascita: La Maddalena

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 73 centimetri

Peso: 70kg circa

Segno zodiacale: Ariete

Marito: Valerio è sposato con Luigi Calcara

Figli: non ha figli

Professione: cantautore

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @valerio_scanu

Pagina Facebook: @ValerioScanu

Profilo TikTok: @scanu_valerio

Valerio Scanu età, altezza e biografia

Consociamo meglio Valerio Scanu e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. Il cantante è nato a La Maddalena il 10 aprile 1990. La sua età dunque è di 34 anni.

La sua altezza è pari a 1 metro e 73 centimetri, mentre il suo peso è di circa 70kg.

Oltre a essere uno dei protagonisti del panorama musicale italiano, il 27 luglio Valerio ha conseguito anche la laurea.

Ma in cosa è laureato Scanu? Il cantante ha terminato gli studi in giurisprudenza presso l’Università telematica Giustino Fortunato.

Vita privata

In molti si chiedono se Valerio Scanu abbia una fidanzata. A novembre del 2022 il cantante ha deciso di fare per la prima coming out. Ma non solo. Contemporaneamente ha fatto una proposta di matrimonio al suo compagno Luigi Calcara.

I due si sposano così il 7 settembre del 2023. A oggi i due non hanno figli. Ma cosa fa il marito di Valerio? Luigi lavora come docente di Ingegneria Elettronica presso l’Università La Sapienza di Roma.

Sempre nel novembre del 2022 Scanu parla anche della sua malattia, rivelando di aver avuto un tumore. Ma non solo. L’artista ha anche raccontato che durante l’operazione gli è stato asportato mezzo polmone.

Ma che tipo di tumore ha avuto Valerio? L’ex allievo di Amici ha avuto un adenocarcinoma.

Dove seguire Valerio Scanu: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Valerio Scanu sui social? Andiamo a scoprirlo.

Il cantante ha un profilo Instagram attivo e proprio sulla sua pagina condivide i momenti più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Valerio ha anche dei profili Facebook e TikTok.

Carriera

La carriera di Valerio Scanu inizia nei primi anni 2000, quando dopo essersi avvicinato al mondo della musica partecipa a diversi programmi televisivi, tra cu Canzoni sotto l’albero, Bravo Bravissimo e Note di Natale. La prima grande opportunità arriva però solo nel 2008, quando entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Amici 8

Nel 2008 Valerio Scanu entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. In questa occasione si classifica al secondo posto, mentre a vincere il programma è Alessandra Amoroso.

Ad aprile del 2009 pubblica il suo primo EP, Sentimento, che vince il Disco d’Oro per aver venduto oltre 30.000 copie. Contemporaneamente parte per il suo primo tour, composto da più di 50 date.

Nel giugno dello stesso anno partecipa ai Wind Music Awards 2009 e vince il suo primo WindMusicAwards. Tre mesi più tardi pubblica la canzone Ricordati di noi, che anticipa il suo primo album omonimo, che viene certificato Disco d’Oro.

Sanremo 2010

A febbraio 2010 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, con la canzone Per tutte le volte che… Dopo essere scartato dal voto della giuria demoscopica, il brano viene ripescato grazie al televoto e vince la kermesse musicale.

Nel 2010 pubblica il singolo Mio, che anticipa il terzo album Parto da qui. Due anni più tardi esce invece il disco Così diverso.

A marzo 2012 torna ad Amici come concorrente della categoria Big e in questa occasione si classifica al settimo posto. A vincere il circuito è nuovamente Alessandra Amoroso.

A giugno del 2012 esce il CD/DVD del concerto natalizio, intitolato Valerio Scanu Live in Roma. Nel 2014 esce invece il disco Lasciami entrare.

Tale e Quale show

A settembre 2014 Valerio Scanu entra nel cast della quarta edizione di Tale e Quale Show. Alla fine della sua esperienza si classifica al secondo posto dietro Serena Rossi.

L’Isola dei Famosi

Pochi mesi dopo, nel gennaio del 2015, Valerio Scanu è nel cast della decima edizione de L’Isola dei Famosi. Il cantante anche in questa occasione arriva in finale e si classifica al quarto posto.

A ottobre dello stesso anno partecipa al torneo di Tale e Quale Show e vince il programma.

Sanremo 2016

Nel 2016 Valerio Scanu torna in gara al Festival di Sanremo, con la canzone Finalmente piove e si classifica 13°. Contemporaneamente esce il suo nuovo album, intitolato proprio Finalmente piove.

L’anno seguente entra nel cast di Ballando con le Stelle nelle vesti di co-conduttore, occupandosi del mondo social.

A settembre dello stesso anno esordisce come conduttore del programma Kudos – Tutto passa dal web, in onda su Rai 4.

A ottobre 2018 pubblica Dieci, il disco che festeggia i suoi primi 10 anni di carriera.

Il Cantante Mascherato

Nel 2020 troviamo Valerio Scanu nel cast de Il cantante mascherato. Il cantante si nasconde sotto la maschera dell’Angelo e si classifica al quarto posto.

Una voce per San Marino

L’8 febbraio 2022 Valerio viene annunciato come uno dei 9 “Big” partecipanti a Una voce per San Marino 2022. A vincere la kermesse è però Achille Lauro.

Album e canzoni

Andiamo a vedere un elenco degli album di Valerio Scanu:

Sentimento, Valerio Scanu, Per tutte le volte che…, Parto da qui, Così diverso, Lasciami entrare, Finalmente piove, Dieci, Canto di Natale.

Queste invece alcune delle sue canzoni più famose:

Sentimento, Dopo di me, Polvere di stelle, Per tutte le volte che…, Due stelle, Amami, Sui nostri passi, Finalmente piove.

Valerio Scanu a Ora o mai più

A gennaio 2025 Valerio Scanu partecipa alla terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. Ad affiancare il cantante in questa esperienza, come sua coach, è Rita Pavone.

I concorrenti di Ora o mai più

Sapete chi sono i concorrenti e coach della terza edizione di Ora o mai più? Andiamo a fare la loro conoscenza. Ecco chi c’è nel cast del talent show in onda su Rai 1:

Anonimo Italiano è seguito da Riccardo Fogli; Antonella Bucci è seguita da Raf; Carlotta è seguita da Donatella Rettore; Loredana Errore è seguita da Marco Masini; Matteo Amantia è seguito da Alex Britti; Pago è seguito da Patty Pravo; Pierdavide Carone è seguito da Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu è seguito da Rita Pavone.

Il percorso di Valerio Scanu

Il percorso di Valerio Scanu a Ora o mai più inizia sabato 11 gennaio.