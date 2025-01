Pierdavide Carone è un cantante che ha raggiunto la fama grazie alla partecipazioni alla nona edizione di Amici. Con il passare del tempo le persone hanno cominciato a chiedersi “che cosa fa oggi?” e noi siamo qui per darvi la risposta. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su età, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Pierdavide Carone

Nome e Cognome: Pierdavide Carone

Data di nascita: 30 giugno 1988

Luogo di nascita: Roma

Età: 36 anni

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantautore

Fidanzata: sembra essere single

Tatuaggi: Pierdavide non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @caroneofficial

Pierdavide Carone età e biografia

Prima di tutto cerchiamo di capire chi è il cantante Pierdavide Carone e dove è nato. L’ex concorrente di Amici nasce a Roma il 30 giugno 1988, quindi oggi ha 36 anni d’età. Al momento non sono note informazioni sulla sua altezza o il suo peso.

Dei genitori non sappiamo molto ma ciò che è noto è che nel 2020 ha perso il padre. Per quanto riguarda il percorso di studi, invece, sappiamo che si è diplomato al Liceo musicale “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti”.

Qualcuno, negli ultimi anni, potrebbe essersi chiesto “cosa è successo a Pierdavide Carone” e “che malattia aveva“. Forse non tutti lo sanno ma, come riporta anche Il Mattino, il cantautore ha raccontato di essere stato operato a causa di un tumore. Queste le sue parole sulla malattia nel programma Vieni da me:

“Ero in tournèe con i Dear Jack, eravamo in pieno battage promozionale. Ma una mattina mi sono reso conto che c’era qualcosa di strano nel mio corpo, qualcosa che dovevo approfondire. Ho scoperto che si trattava di un tumore. […]

Grazie al tempismo ho superato tutto bene. Ho scoperto che questo tumore era la conseguenza di un problema congenito, che non mi avrebbe impedito di vivere ma per il quale avrò difficoltà ad avere figli”.

Adesso abita a Roma. Ma andiamo subito a vedere chi è la fidanzata di Pierdavide Carone e cosa fa oggi.

Vita privata

Oggi della vita privata di Pierdavide Carone sappiamo molto poco perché sembra tenere molto alla sua privacy.

Tuttavia, anche se adesso non sappiamo se ha o meno una fidanzata, possiamo dire con certezza che in passato è stato fidanzato.

All’epoca di Amici 9, infatti, ha trovato l’amore con la ballerina Grazia Striano. I due hanno convissuto a Roma, ma dopo qualche hanno si sono lasciati. Non hanno mai avuto alcun figlio e nn sono mai stati moglie e marito.

Dove seguire Pierdavide Carone: Instagram e social

Capiamo dove poter seguire Pierdavide Carone sui social oggi. Il cantante ha sicuramente un account Instagram dove pubblica foto e video delle sue giornate.

Possiamo ascoltare le sue canzoni su TikTok, YouTube e Spotify. Ovviamente, lo troviamo anche su Twitter e Facebook

Carriera

La carriera di Pierdavide Carone prende il via grazie ad Amici, siccome diventa un concorrente della nona edizione. Dopo essersi classificato al terzo posto, scrive “Per tutte le volte che…” per Valerio Scanu, vincitore del Festival di Sanremo 2010.

Nel marzo dello stesso anno esce l’album di debutto intitolato “Una canzone pop“, premiato ai Wind Musica Award come ‘multiplatino’. Non molto tempo dopo rilascia il secondo disco “Distrattamente” e scrive il brano “Ti vorrei” per la sigla dell’edizione 10 di Amici.

Arriva per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2012 in coppia con Lucio Dalla con il brano “Nanì“. Si classificano quinti e nello stesso anno torna ad Amici per una sfida speciale tra Big, dalla quale però è eliminato dopo un paio di settimane.

Chi ha scritto “Sulle ali del mondo“, sigla per il cartone Le nuove avventure di Peter Pan? Ebbene, avete indovinato! È stato proprio Pierdavide Carone. Nel 2019 pubblica, poi, il singolo “Caramelle” in collaborazione con i Dear Jack.

Nel 2025 torna in televisione all’interno del programma Ora o mai più condotto da Marco Liorni.

Canzoni

Sono davvero molte le canzoni che, soprattutto nei primi anni di carriera, hanno regalato fama e notorietà a Pierdavide Carone. Tra queste possiamo citare: “Di Notte“, “La ballata dell’ospedale“, “Mi piaci… ma non troppo“, “La prima volta“, “Nanì” e “Caramelle“.

Qui di seguito, invece, elenchiamo gli album pubblicate tra il 2010 e il 2024: “Una canzone pop“, “Distrattamente“, “Nanì e altri racconti“, “Casa” e “Carone“.

Amici

Nel 2009 la maestra Grazia Di Michele gli permette di accedere alla classe di Amici 9 e si classifica al terzo posto.

Qui, nel programma di Maria De Filippi, riceve il premio della critica giornalistica e successivamente scrive un libro dal titolo “I sogni fanno rima. Il primo diario di Amici“.

Nel marzo del 2012, Pierdavide Carone appare nel Serale di Amici 11 perché concorrente del circuito Big di quell’edizione.

Purtroppo, l’artista viene eliminato dopo un paio di settimane in seguito a una sfida contro Emma.

Pierdavide Carone a Sanremo

Pierdavide Carone, nel 2010, non prende parte al Festival di Sanremo fisicamente ma come autore.

Scrive il brano “Per tutte le volte che…” cantato da Valerio Scanu, il quale ha anche ottenuto la vittoria della kermesse.

Chi ha cantato con Lucio Dalla a Sanremo 2012? Il noto cantante ha duettato con il concorrente in gara Pierdavide Carone.

I due hanno partecipato in coppia con il brano “Nanì” e si posizionano al quinto posto.

Ora che sappiamo chi è che canta la canzone “Nanì“, possiamo andare oltre e scoprire un’altra apparizione televisiva di Carone.

Pierdavide Carone a Ora o mai più

Durante la primissima puntata di Ora o mai più il conduttore Marco Liorni ha presentato gli otto concorrenti in gara e i loro coach.

Del primo gruppo fa parte anche Pierdavide Carone, cantante conosciuto grazie alla nona edizione di Amici. Sui social ha scritto, con grande entusiasmo:

“Stasera porterò sul palco tutta la mia passione e la mia musica: spero che possiate sentirla e farla vostra. Non perdete la diretta, ci vediamo su Rai 1!

Il vostro sostegno è fondamentale: seguite e votate per me, rendiamo questa serata indimenticabile insieme!”.

Proseguiamo con il dare uno sguardo più approfondito anche agli altri concorrenti…

I concorrenti di Ora o mai più

Tra i concorrenti di Ora o mai più vediamo diversi cantanti che in passato hanno avuto un enorme successo. Qui di seguito possiamo leggere la lista:

Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone e Valerio Scanu.

Per quanto riguarda, invece, i coach che passeranno molto tempo insieme ai concorrenti in gara troviamo:

Riccardo Fogli, Raf, Donatella Rettore, Marco Masini, Alex Britti, Patty Pravo, Giorgia Cinquetti e Rita Pavone.

Il percorso di Pierdavide

Pierdavide Carone approda a Ora o mai più a partire da sabato 11 gennaio 2025 e il suo percorso è iniziato molto bene.

Ma com’è andata nel dettaglio?

1° puntata: Nella prima puntata, infatti, nelle classifiche parziali si era piazzato tra il primo e il terzo posto. In quella finale, comprensiva del televoto, invece, ha concluso la sua corsa come terzo classificato.

Nel corso dell’appuntamento il cantante ha portato in scena una delle sue canzoni più amate dal pubblico, ovvero “Di Notte“.

2° puntata: IN AGGIORNAMENTO