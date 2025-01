Carlotta è una cantante diventa famosa per le canzone Frena nel 2001. Conosciamola meglio attraverso le informazioni che la riguardano.

Chi è Carlotta

Nome e cognome: Carla Quadraccia

Nome d’arte: Carlotta

Data di nascita: 3 novembre 1975

Luogo di nascita: Roma

Età: Carlotta ha 49 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante e vocal coach

Marito: Carlotta è sposata con Giuseppe Anastasi

Figli: Carlotta ha un figlio che si chiama Vittorio

Tatuaggi: non sembra avere tatuaggi

Profilo Instagram: @carlotta_real

Carlotta età, altezza e biografia

Come si chiama Carlotta di Ora o mai più e qual è il suo vero nome e cognome? Vero nome Carla Quadraccia, andiamo a vedere la biografia della cantante Carlotta quindi quanti anni ha, di dov’è e cosa fa oggi. Carlotta è nata il 3 novembre 1975 a Roma. Ha quindi 49 anni di età ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso. E non pare avere tatuaggi.

Carla è cresciuta ad Amelia dove ha anche studiato. Parlando proprio degli studi, si è diplomata in ragioneria.

Da sempre appassionata di musica, sin da piccola studia canto, danza moderna e classica. E a 16 anni entra a far parte di un gruppo locale come cantante. Con loro si esibisce in varie serate nel Lazio e in Umbria.

Nel 1994 partecipa a vari concorsi per voci nuove. Poi si iscrive alla Louis Music Academy di Roma. Questa scuola le permette di studiare per tre anni canto e jazz, solfeggio, musica d’insieme e armonia. In quegli stessi anni fa parte della punk band Pea Brain suonando il basso elettrico.

Vita privata

Ci chiediamo se la cantante Carlotta sia o meno sposata o fidanzata, se ha un marito, dei figli oppure è single. Ebbene vi possiamo dire che ha un marito.

La cantante, infatti, è sposata con Giuseppe Anastasti, cantautore, che in passato ha avuto una relazione con Arisa. Carlotta e Giuseppe hanno un figlio che si chiama Vittorio.

Non sappiamo però quando i due si sono sposati e quando è nato il loro figlio.

Dove seguire la cantante Carlotta: Instagram e social

Ora che conosciamo un po’ meglio Carlotta, vediamo anche i modi per seguirla sui social.

Partiamo dal suo profilo Instagram personale che ha quasi 3 mila follower e qui condivide un po’ di tutto, dal lavoro alla vita privata.

Su Instagram c’è anche il profilo del Centro Europeo Toscolano dove lei lavora come vocal coach. Inoltre si può seguire anche attraverso il profilo della Giuro Music dove l’è è produttrice.

Carriera

La carriera vera e propria di Carlotta inizia nel 1999 quando riesce ad avere un contratto con un’etichetta discografica, la Carosello Records, con cui pubblica il suo primo singolo Mi chiamano Candy, a cui ha fatto seguito Baciami adesso.

All’inizio del 2000 ottiene la nomination al premio Rivelazione italiana nella prima edizione dell‘Italian Music Awards. Nel maggio dello stesso anno pubblica il suo grande successo Frena, estratto dal suo album d’esordio Smack!. Il brano diventa un vero e proprio tormentone estivo grazie anche al video con protagonista una Volkswagen Maggiolino in versione cartone animato. In quell’estate vince nella sezione Giovani di Un disco per l’estate. La canzone in seguito viene anche scelta come campagna pubblicitaria per la prevenzione degli incidenti stradali. Inoltre viene incisa una compilation da vari artisti intitolata Frena, contenente anche il brano d’ispirazione. Nel settembre 2000 pubblica il quarto singolo tratto dal suo album, Sette lavatrici.

Festival di Sanremo

Nel marzo del 2001 Carlotta partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Promessa, ottenendo il quinto posto nella sezione Giovani. Ma il suo successo commerciale è limitato, pubblicando anche il suo secondo omonimo album.

Festivalbar

Nel giugno del 2001 partecipa al Festivalbar con il singolo Caresse toi.

L’anno successivo escono i singoli Gelosia (se dovessi strangolarla allora legami) e L’hai fatto mai l’amore in mezzo al mare?.

Nel 2003 pubblica l’ultimo singolo da solista con la Carosello, L’hai fatto mai l’amore in mezzo al mare? e avvia un progetto denominato Scarlatto, cioè un gruppo musicale folk-teatrale che nel 2006 pubblica il suo primo EP, e con il quale si esibisce al WorldSpace AbbeyRoad Session a Londra presso gli Abbeyroad studios.

Carlotta partecipa nel giugno del 2009 ad Amiche per l’Abruzzo, un concerto di solidarietà con le vittime del terremoto dell’Aquila tenutosi allo stadio di San Siro.

Dal 2010 la cantante Carlotta è docente del corso interpreti presso il C.E.T. di Mogol. E nel 2020 pubblica un nuovo singolo intitolato Cos’è la vita.

Album e canzoni

Quanli sono gli album e le canzoni che la cantante Carlotta ha pubblicato nella sua carriera? Abbiamo due album che sono Smack! (2000) e Promessa (2001). Poi ha pubblicato un album con la band Scarlatto nel 2006.

Per quanto riguarda le canzoni, ecco tutti i suoi singoli qui di seguito: Mi chiamano Candy (1999), Baciami adesso (1999), Frena (2000), Sette lavatrici (2000), Promessa (2001), Caresse toi (2001), Gelosia (se dovessi strangolarla allora legami) (2002), L’hai fatto mai l’amore in mezzo al mare? (2003), Cos’è la vita (2020).

Carlotta a Ora o mai più

Lontana dalle scene musicali da molti anni (anche se ha sempre lavorato nella parte tecnica), Carlotta nel 2025 è tornata in TV in un programma per rimettersi in gioco e rilanciarsi. Si tratta di Ora o mai più.

Il programma in questa nuova edizione è condotto da Marco Liorni. Come giudici e coach vede: Alex Britti, Raf, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Rettore, Rita Pavone, Marco Masini e Gigliola Cinquetti.

Ma scopriamo adesso tutti i concorrenti…

I concorrenti di Ora o mai più 2025

Quanti sono e chi sono i concorrenti di Ora o mai più 2025? Come per i coach, anche i concorrenti sono in totale 8.

A tal proposito abbiamo: Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone e Valerio Scanu.

Ogni concorrente ha un coach assegnato durante tutto il percorso.

Il percorso di Carlotta a Ora o mai più

Parlando proprio di percorso, Carlotta si è presentata nella prima puntata i Ora o mai più (iniziato l’11 gennaio) con il suo brano più famoso: “Frena”. Scopriamo come sta andando: