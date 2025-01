Cantante e musicista, è leader degli Sugafree, conosciamo chi è Matteo Amantia mediante questa scheda in cui sono presenti tutte le curiosità sul suo conto: età, vita privata, canzoni e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Matteo Amantia

Nome e Cognome: Matteo Amantia Scuderi

Data di nascita: 4 febbraio 1979

Luogo di nascita: Catania

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantante e musicista

Moglie: Matteo dovrebbe essere sposato

Figli: Matteo pare avere due figli

Tatuaggi: Matteo non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @matamanteri

Matteo Amantia età e biografia

Eccoci subito con la biografia. Quando è nato Matteo Amantia Scuderi degli Sugarfree e quanti anni ha oggi? Partiamo con il dire che è nato a Catania il 4 febbraio 1979 sotto il segno dell’Acquario. La sua età oggi è di 45 anni.

Non sappiamo invece l’altezza e il peso del cantante.

Dopo essersi diplomato ha deciso di dedicarsi alla sua passione più grande. Come vedremo dopo, fin da ragazzo ha sempre fatto parte del mondo della musica, fino a che nel 2003, non è arrivata la svolta grazie agli Sugarfree.

C’è da dire però che nel suo percorso artistico ha portato avanti anche progetti da solista.

Vita privata

In quanto alla vita privata di Matteo Amantia Scuderi, possiamo dire che non è molto propenso nel mostrare la sua sfera più riservata.

Il cantante però dovrebbe essere sposato e padre di due figli.

Ma dove vive Matteo degli Sugarfree? Non abbiamo la certezza effettiva, ma dovrebbe vivere nella sua terra natale, ovvero la Sicilia. Dunque potrebbe stare a Catania.

Dove seguire Matteo Amantia: Instagram e social

Se apprezzata o avete avuto modo di conoscere e scoprire Matteo Amantia degli Sugarfree e volete seguirlo, potete farlo attraverso la sua pagina Instagram.

Nel profilo sono presenti non solo momenti dedicati alla musica, ma anche scatti dedicati al mare e paesaggi dedicati in particolare alla sua Sicilia. Sono presenti anche foto che lo ritraggono in prima persona.

È presente anche su Threads e potete sostenere la sua musica anche su Spotify.

Carriera

Diplomato come tecnico audio, si è dedicato alla sua passione per la musica ed è così che la carriera di Matteo Amantia ha preso il via ed è iniziata con la prima band, i Kataitna.

Si è esibito in vari palchi e concorsi musicali e dopo la prima esperienza nel gruppo citato, ha intrapreso un percorso da solista con il nome d’arte Maya. In seguito dal 2003 è entrato a far parte degli Sugafree e qui ha ottenuto il contratto discografico con la Warner Music. Un anno dopo hanno lanciato la hit Cleptomania, contenuta nel primo album “Clepto-manie”.

Poi la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2006 con il brano: “Solo lei mi dà”. Mentre invece “Scusa ma ti chiamo amore” è stata la colonna sonora dell’omonimo film di Federico Moccia.

Nello stesso anno, quindi nel 2008, Matteo e la band hanno rilasciato il secondo album “Argento”. L’anno a seguire ha abbandonato il gruppo e nel 2010 ha pubblicato il promo singolo dall’album “Matteo Amantia” (2011). Due anni più tardi, nel 2013, ha pubblicato il singolo “Star”.

Dopo che nel 2014 il cantante Alfio Consoli ha lasciato gli Sugarfree e Matteo Amantia è tornato negli Sugarfree. Tra i singoli lanciati: “Ti amo a Milano” (2016); “Le tue favole” e “Non basta stare insieme” (2018); “Frutta” feat. Serena De Bari e “Niente è come prima” (2019).

Ha portato avanti anche dei progetti di musica elettronica con i seguenti artisti: Ambra Scamarda, Riccardo Gerbino ed i RAMTRIP.

Matteo Amantia Scuderi nel 2024 ha postato il brano “Non è l’amore” con gli Sugarfree. Infine nel 2025 è stata la volta della partecipazione a Ora o mai più.

Album e canzoni

Per quanto riguarda album ed EP, Matteo Amantia insieme agli Sugarfree l’abbiamo visto lavorare nel 2005 con l’album d’esordio Clepto-manie. Successivamente nel 2008 con Argento. Poi nel 2009, In simbiosi (EP) e infine nel 2011, Famelico.

Come visto nella parte dedicata alla carriera, Matteo si è anche dedicato a progetti da solista interessanti.

Matteo Amantia a Ora o mai più

Nel 2025 ritroviamo Matteo Amantia come uno dei concorrenti della nuova edizione (la terza per l’esattezza) di Ora o mai più.

Il cantante, membro degli Sugarfree, ha avuto il piacere di essere stato scelto da Alex Britti.

Cantanti e coach di Ora o mai più

Chi sono i cantanti di Ora o mai più e da quali coach sono seguiti? Ecco qui i protagonisti dell’edizione del 2025 del programma di Rai 1. La lista completa di tutti i partecipanti e dei loro “insegnanti“:

Anonimo Italiano è seguito da Riccardo Fogli; Antonella Bucci è seguita da Raf; Carlotta è seguita da Donatella Rettore; Loredana Errore è seguita da Marco Masini; Matteo Amantia è seguito da Alex Britti; Pago è seguito da Patty Pravo; Pierdavide Carone è seguito da Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu è seguito da Rita Pavone

Sappiamo chi presenta a Ora o mai più? A presentare la trasmissione è Carlo Conti.

Il percorso di Matteo a Ora o mai più

Ora o mai più è iniziato il giorno 11 gennaio 2025 e da quel momento Matteo Amantia è entrato a far parte del cast del talent show. Qui vi riporteremo parte del suo percorso.

1° puntata: Matteo è arrivato nel programma nel team di Alex Britti. Chi è arrivato primo a Ora o mai più? È proprio Matteo ad aver conquistato la prima posizione nel televisivo.