Andiamo a conoscere la cantante Antonella Bucci attraverso tutte le informazioni sulla biografia, la carriera, la vita privata e i social.

Chi è Antonella Bucci

Nome e cognome: Antonietta Buccigrossi

Nome d’arte: Antonella Bucci

Età: 53 anni

Data di nascita: 3 marzo 1971

Luogo di nascita: Hausham (Germania)

Segno zodiacale: Pesci

Professione: cantante e vocal coach

Fidanzato: Antonella Bucci è fidanzata con Mauro Mengali

Figli: Antonella ha un figlio che si chiama Milo

Tatuaggi: nessuno

Profilo Instagram: @antonella_bucci

Antonella Bucci età, altezza e biografia

Qual è il vero nome di Antonella Bucci, quanti anni ha e di dov’è e dove vive? Scopriamo tutte le informazioni partendo dalla biografia. All’anagrafe Antonietta Buccigrossi, è nata a Hausham, in Germania, il 3 marzo 1971. Ha quindi 53 anni di età ed è del segno zodiacale dei Pesci. Non conosciamo la sua altezza e il suo peso. Non pare avere tatuaggi sul suo corpo.

Per quanto riguarda i suoi genitori e la sua storia prima di diventare famosa, non abbiamo informazioni. Quindi non conosciamo gli studi che ha fatto e dov’è cresciuta.

Sappiamo che oggi Antonella Bucci vive con la famiglia (compagno e figlio) nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Vita privata

Della vita privata e sentimentale di Antonella Bucci abbiamo alcune informazioni a partire dal nome del suo fidanzato. Antonella, infatti, è fidanzata con Mauro Mengali da circa 20 anni. Lui è cantante, compositore e produttore, componente del gruppo O.R.O.

Antonella e Mauro hanno insieme un figlio, Milo, di cui però non sappiamo l’età.

Alcuni pensano che Antonella Bucci abbia avuto in passato un incidente, ma non c’è alcuna notizia al riguardo.

Dove seguire Antonella Bucci: Instagram e social

Per seguire Antonella Bucci sui social il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che conta oltre 10 mila follower.

Qui la cantante e vocal coach pubblica contenuti sia inerenti al lavoro che alla vita privata.

Carriera

Antonella Bucci nasce come cantante, ma cosa fa oggi? Oggi lavora come vocal coach presso Onde Radio Academy insieme al compagno Mauro Mengali.

La sua carriera è iniziata nel 1998 quando ha vinto il Festival di Castrocaro con il brano C’è un motivo in più. Nel 2000, poi, ha inciso con Eros Ramazzotti Amarti è l’immenso per me diventato molto nota nel mondo della musica.

Festival di Sanremo

Nel 1993 Antonella Bucci ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Il mare delle nuvole (musica di Ramazzotti), non accedendo però alla finale. Il brano ha dato il titolo all’album d’esordio dell’artista.

Domenica In

Negli anni 1995 e 1996 è stata una dei sei animatori musicali di Domenica in.

Mentre nel 1998 ha duettato con Loredana Bertè e Mara Venier in Si può dare di più. Nel 1996 ha inciso il secondo album omonimo.

Nel 2000 Antonella Bucci ha debuttato a teatro con l’opera teatrale Eppy, l’uomo che ha costruito il mito dei Beatles. Mentre nel 2003 ha partecipato a varie tappe dei concerti degli O.R.O. E sempre nello stesso anno è andata in tour con Eros Ramazzotti, cantando la versione in italiano e spagnolo di Amarti è l’immenso per me.

Nel 2007 è uscito l’album Reloaded dei Control Zeta. Il disco è stato registrato allo Studio Vinile. E nel 2010 è uscito il singolo Adesso 6. Durante gli European Athletics Championship ha presentato Ahora Tu, versione spagnola del brano. Nello stesso anno ha pubblicato l’album Totalmente Bucci.

Album e canzoni

Per quanto riguarda gli album e le canzoni pubblicati da Antonella Bucci, la lista è abbastanza lunga. Partendo dagli album, ha pubblicato due 33 giri: Il mare delle nuvole (1993) e Antonella Bucci (1996). Poi abbiamo un 45 giri del 1992: Le ragazze crescono/Il gigante. Altri album in formato CD sono:

Il mare delle nuvole (1993)

Antonella Bucci (1996)

Reloaded (2007)

Totalmente Bucci (2010)

EP Christmas (2010)

Tra le canzoni citiamo: Amarti è l’immenso per me con Eros Ramazzotti, Due o tre, Amici sì, Il mio amore per te, Il mare delle nuvole, Come il sole all’improvviso e molte altre.

Antonella Bucci a Ora o mai più

Dopo molti anni di assenza, Antonella Bucci è tornata in tv nel 2025 partecipando come concorrente alla terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni su Rai 1.

In questa edizione di Ora o mai più come giudici abbiamo Alex Britti, Raf, Riccardo Fogli, Patty Pravo, Rettore, Rita Pavone, Marco Masini e Gigliola Cinquetti. Loro sono anche coach dei concorrenti in gara.

I concorrenti di Ora o mai più 2025

Da chi è formata la squadra di Ora o mai più 2025? Andiamo a conoscere tutti i concorrenti che sono stati scelti.

I cantanti che partecipano all’edizione sono in totale 8 e si tratta di Anonimo Italiano, Antonella Bucci, Carlotta, Loredana Errore, Matteo Amantia, Pago, Pierdavide Carone e Valerio Scanu.

Ogni concorrente è affiancato da un coach che poi giudicherà gli altri in gara.

Il percorso di Antonella Bucci a Ora o mai più

L’edizione 2025 di Ora o mai più è iniziata sabato 11 gennaio dove sono stati presentati i concorrenti e poi ognuno di loro ha cantanto in coppia col proprio coach.