Loredana Errore prende parte ad Amici e dopo qualche anno, chi non l’ha più seguita assiduamente, ha perso le sue tracce e ha cominciato a domandarsi “che fine ha fatto?“. Continuate a leggere per scoprire tutto su età, canzoni, vita privata e profilo Instagram.

Chi è Loredana Errore

Nome e Cognome: Loredana Errore

Data di nascita: 27 ottobre 1984

Luogo di Nascita: Bucarest

Età: 40 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: cantante

Fidanzato: Loredana sembra essere single

Figli: Loredana non ha figli

Tatuaggi: Loredana non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @errore_official

Loredana Errore età e biografia

Cosa è successo a Loredana Errore nel corso degli anni e che problemi di salute ha avuto? Prima di addentrarci in questo discorso facciamo una breve panoramica sulla sulla sua vita.

Loredana nasce a Bucarest il 27 ottobre 1984 e viene adottata all’età di due anni da una famiglia di Agrigento. Non abbiamo informazioni sui genitori, così come non sappiamo nulla sui suoi dati personali come altezza o peso.

Cosa è successo a Loredana Errore il 4 settembre 2013? La cantante non ha avuto alcuna malattia ma si è ritrovata vittima di un incidente che ha rischiato di farla rimanere paralizzata.

Durante la prima puntata di Ora o Mai più ha raccontato che, mentre stava tornando da un concerto a casa sua, la pioggia torrenziale le ha fatto perdere il controllo della macchina facendola ribaltare:

“Ho preso coscienza che le mie gambe non si muovevano e si muovevano solo gli occhi e la testa. I medici dissero che solo la mia caparbietà e un miracolo avrebbero potuto rimettermi in piedi. Ero ferma, il 95% del mio corpo era del tutto fermo”.

Oggi non sappiamo dove vive ma sta bene e si è rimessa. Ora che sappiamo quale incidente e quale problema di salute ha avuto Loredana Errore, passiamo ad altri argomenti.

Vita privata

Della vita privata di Loredana Errore, purtroppo, non abbiamo molte informazioni perché è molto riservata. Nessuno sui suoi profili social riusciamo a scovare se sia fidanzata oppure no.

L’unico dato noto è che all’epoca di Amici 9 aveva un fidanzato che avrebbe dovuto sposare, ma alla fine non convolarono a nozze.

Oggi sembra essere single. Non ha mai avuto un marito e non ha figli.

Dove seguire Loredana Errore: Instagram e social

Se avete intenzione di seguire Loredana Errore sui social tutto quello che dovete fare è sceglierne uno tra le app che vi elenchiamo.

Per ascoltare la sua strepitosa voce potete andare su Spotify o TikTok. Purtroppo non ha un canale ufficiale su YouTube, ma esistono molti video con lei come protagonista.

Inoltre possiamo seguirla anche su Facebook e Twitter, oltre che su Instagram.

Carriera

Fin da bambina si mostra interessata alla musica e per tale ragione, nel 2002, prova a entrare nell’Accademia di Sanremo (oggi Area Sanremo) e arriva in finale, senza però accedere al palco dell’Ariston.

La carriera prendere il via nel 2009 con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Chiude un accordo con una casa discografica e si classifica al secondo posto dietro Emma Marrone. In quel periodo esce anche il suo EP di debutto “Ragazza occhi cielo“.

Ma che fine ha fatto Loredana Errore di Amici e cosa fa oggi? Nel 2011 incide il suo primo album intitolato “L’errore” e collabora con Biagio Antonaci, Loredana Bertè e Claudio Baglioni. Un anno dopo rilascia il CD “Pioggia di stelle“, he debutta al quarto posto in classifica FIMI.

Dopo uno stop forzato a causa di un incidente, la cantante torna sulle scene con un nuovo tour nel 2015. Gli anni successivi sono ricchi di musica, di album e di collaborazioni con Emma, Pacifico Settembre ed Errico Ruggeri, tra gli altri.

Nel 2022 pubblica il primo album di cover e nel 2025 entra nel cast di Ora o mai più.

Canzoni

Sono cinque gli album pubblicati da Loredana Errore dal 2011 al 2025: “L’errore“, “Pioggia di stelle“, “Luce infinita“, “C’era vita” e “Stelle“.

Tra le canzoni più note o che si sono posizione alte in classifica, invece, possiamo citare: “Ragazza occhi cielo“, “L’ho visto prima io“, “Il muro“, “Cattiva” con Loredana Bertè, “Una pioggia di comete” e “Nuovi giorni da vivere“.

Ma chi ha scritto “Ragazza occhi cielo“? Il brano è stato scritto e composta da Biagio Antonacci.

Area Sanremo 2002

Nel 2002 prende parte ad Area Sanremo, che all’epoca si chiamava Accademia di Sanremo, con la canzone “L’ha detto Vasco“.

Si piazza tra i finalisti ma purtroppo non riesce a passare l’ultima fase per salire sul palco dell’Ariston.

Amici 9

Loredana Errore trova il successo ad Amici di Maria De Filippi tra il 2009 e il 2010.

Riesce a raggiungere la fase del Serale e a classificarsi seconda dietro a Emma Marrone.

Questo risponde alla domanda, che molti si fanno sul web, “chi ha vinto Amici quando c’era Loredana Errore“.

Sanremo 2011

Loredana Errore, anche se qualcuno lo cerca su Internet, non ha mai preso parte al Festival di Sanremo nel 2024.

Tuttavia, è salita sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2011 per duettare insieme ad Anna Tatangelo.

Quest’ultima si era presentata in gara con “Bastardo“.

Loredana Errore a Ora o mai più

Loredana Errore ha espresso tutta la sua gioia relativa alla partecipazione a Ora o mai più sul proprio profilo Instagram. Qui ha scritto:

“-8 giorni al via di questo grande evento che ci regalerà Grandi emozioni incredibili grazie a Marco Liorni e a tutti voi per l’occasione che aspettavo da tempo e voi con me.

Tutto arriva per chi sa aspettare e credere con speranza nei sogni, che sono le ali del nostro cuore”.

Il coach che le è stato assegnato è Marco Masini e insieme a lui cercherà, puntata dopo puntata, di dare il meglio di sé.

I concorrenti di Ora o mai più

Sono otto i concorrenti che partecipano alla gara di Ora e mai più e si tratta di cantanti e coach che hanno fatto la storia anni addietro:

Anonimo Italiano è seguito da Riccardo Fogli; Antonella Bucci è seguita da Raf; Carlotta è seguita da Donatella Rettore; Loredana Errore è seguita da Marco Masini; Matteo Amantia è seguito da Alex Britti; Pago è seguito da Patty Pravo; Pierdavide Carone è seguito da Gigliola Cinquetti e Valerio Scanu è seguito da Rita Pavone.

Il percorso di Loredana Errore

Ora o mai più ha dato una nuova possibilità a Loredana Errore, la quale ha colto l’occasione riscuotendo molto successo.

Vediamo più nel dettaglio il suo percorso nel corso delle puntate.

1° puntata: Durante la prima puntata ha cantato uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero “Ragazza occhi cielo“. Nelle classifiche parziali si è classificata al quinti posto, ma quando è subentrato il televoto ha concluso la corsa alla sesta posizione.

2° puntata: Quinto posto per Loredana durante la seconda puntata. IN AGGIORNAMENTO