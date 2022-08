Il tenero post di Vanessa Bryant

Sono trascorsi due anni e mezzo da quando Kobe Bryant e sua figlia Gianna sono morti in un tragico incidente in elicottero in California. Il campione NBA, la cui scomparsa ha sconvolto il mondo intero, ha lasciato sua moglie Vanessa Bryant e altri tre figli, Natalia, Bianca e Capri. Proprio Vanessa poche ore dopo l’incidente, ha pubblicato sui suoi social un post che ha commosso il web intero affermando:

“Non ci sono abbastanza parole per descrivere il nostro dolore. Il mio unico conforto è quello di sapere che sia Kobe sia Gianna sapevano di essere profondamente amati da noi. Averli come parte integrante delle nostre vite è stata una benedizione del Cielo. Vorrei che fossero rimasti con noi per sempre. Sono stati delle benedizioni che ci sono state strappate via troppo presto. Non sono sicura di quel che ci riserveranno le nostre vite da qui in avanti, e non riesco ad immaginare la nostra esistenza senza di loro. Noi ci svegliamo tutti i giorni cercando di andare avanti, perché Kobe e la nostra bambina Gigi illuminano il cammino della nostra vita. Il nostro amore per loro sarà eterno e incommensurabile. Vorrei solo poterli ancora abbracciare, baciare e benedire. Vorrei solo averli ancora qui con noi, per sempre”.

Come se non bastasse in queste ore Vanessa Bryant è tornata al centro dell’attenzione mediatica, quando su Instagram ha postato un dolce scatto per ricordare suo marito Kobe in occasione del suo compleanno. Proprio in queste ore infatti il campione dei Lakers avrebbe compiuto 44 anni. Queste le sue dichiarazioni (QUI per il post):

“Buon compleanno tesoro. Ti amo e mi manchi così tanto”.

Il post di Vanessa ha naturalmente commosso il web e in queste ore gli utenti stanno ricordando con affetto Kobe Bryant, che ancora oggi è nei nostri cuori.

