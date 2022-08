Anche Valentina Ferragni viene censurata

Una delle influencer più amate e seguite sul web a oggi è Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara come sappiamo è anche un’imprenditrice. Da diverso tempo infatti ha lanciato una sua linea personale di gioielli, che sono andati letteralmente a ruba. Valentina per di più, insieme al suo fidanzato Luca Vezil, è anche apparsa nella prima stagione di The Ferragnez La Serie, e senza dubbio la ritroveremo anche nei prossimi episodi dello show, che arriveranno su Prime Video nel 2023. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

La più giovane delle sorelle Ferragni infatti, proprio come accaduto a Chiara qualche settimana fa, è stata censurata da Instagram. Nel condividere sul suo profilo alcuni scatti in cui indossa una maglia che le mette in evidenza il seno, Valentina è stata costretta a inserire delle emoji, per evitare problemi col noto social. Queste le foto in questione:

Nel mentre solo qualche mese fa Valentina Ferragni, nel corso di una lunga intervista per Verissimo, ha svelato quanto ha influito nella sua scelta di diventare influencer il fatto che sua sorella Chiara abbia intrapreso lo stesso percorso lavorativo prima di lei. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ha influito tanto, ma devo dire che è stata una cosa molto particolare. Quando Chiara ha iniziato non si conosceva ancora bene internet, i suoi effetti, i social quasi non esistevano. Quindi è una cosa che è mutata giorno dopo giorno. Oggi se mi chiedi ‘cosa farai tra cinque anni?’ ti dico ‘non lo so, spero di fare quello che faccio oggi, ma chi lo sa cosa sarà?’. Non si può sapere, è talmente tanto mutato che non lo puoi sapere. Forse è quello il bello, di non avere una strada già scritta, di poter decidere quello che vuoi essere e fare tutto per ottenerlo. Chiara ha iniziato che io avevo 15-16 anni, quindi l’aiutavo io all’inizio. Ho visto proprio il suo percorso cambiare negli anni. Per me lei è la migliore al mondo. E tutto il successo che ha lo deve veramente a se stessa perché è la migliore”.

