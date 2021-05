Chi è Vanessa Spoto di Uomini e donne? Età, biografia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Vanessa Spoto, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone a Uomini e donne. Conosciamola quindi attraverso la sua biografia, la vita privata, Instagram e il percorso nel programma di Maria De Filippi.

Vanessa Spoto età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Vanessa Spoto di Uomini e donne. Nata a Prato nel 2002, non conosciamo la sua data di nascita esatta, ma sappiamo che è del segno zodiacale dell’Ariete. Ha quindi 19 anni di età, mentre la sua altezza è 1,75 m e il suo peso 50 kg. Vive con la sia famiglia a Montemurlo, un paese in provincia di Prato. Riguardo i tatuaggi, non sembra averne di visibili.

Parlando degli studi, Vanessa ha raccontato di aver frequentato l’Istituto alberghiero, ma di non aver mai conseguita il diploma. Ha confessato di aver interrotto gli studi al quarto anno di scuola superiore e la causa sarebbe stata il suo ex fidanzato. Ha comunque dichiarato di voler concludere gli studi e prendere il diploma e le piacerebbe anche iscriversi all’Università.

Oggi la corteggiatrice di Uomini e donne lavora in un’azienda di filato, ma sogna in futuro di trasferirsi dalla sua città. Ha sempre avuto una passione per la moda e ha sempre sognato di partecipare a Miss Italia.

Sappiamo inoltre che Vanessa Spoto ha una sorella maggiore che l’ha resa zia di due nipotini. Lei è molto legata ai due piccoli, adora i bambini e a tal proposito spera di diventare presto mamma.

Vediamo quindi adesso la sua vita privata…

Vita privata

La corteggiatrice di Uomini e donne Vanessa Spoto è una ragazza abbastanza riservata, quindi non abbiamo molto informazioni circa la sua vita privata. Quello che conosciamo è stato rivelato da lei proprio nel programma di Maria De Filippi.

A tal proposito sappiamo che in passato ha avuto una storia d’amore con un ragazzo più grande di lei e non è finita per niente bene. Non è voluta scendere nei dettagli, ma ha raccontato che a causa di questa persona ha interrotto i suoi studi e non ha mai conseguito il diploma. Ha aggiunto che un uomo non dovrebbe comportarsi come lui si è comportato con lei. Quindi sembra che sia stata una relazione decisamente tossica.

Per molto tempo, quindi Vanessa non è stata felice e cerca proprio una persona che la renda felice. Vuole accanto un uomo che sia buono e la faccia ridere.

Lei si definisce una persona solare e sincera. Non sa dire le bugie, perché appena mente le si legge in faccia. Si descrive anche come testarda e permalosa.

Vediamo adesso come seguirla sui social…

Dove seguire Vanessa Spoto: social e Instagram

Adesso che conosciamo un po’ meglio Vanessa Spoto, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

L’account vanta attualmente quasi 15 mila follower e questo numero è aumentato notevolmente con la sua partecipazione comr corteggiatrice a Uomini e donne.

Vanessa non è attivissima sui social. Dal suo profilo notiamo l’amore per i nipoti (figli di sua sorella) con i quali passa molto tempo. Poi c’è sicuramente la passione per il mare. Inoltre ci sono degli scatti molto belli che mettono in risalto la sua semplcità.

Parliamo quindi della sua partecipazione a Uomini e donne…

Vanessa Spoto a Uomini e donne

Nella seconda parte della stagione 2020/2021 di Uomini e donne sono arrivati tre nuovi tronisti: Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio.

Vanessa Spoto è arrivata a Uomini e donne per un appuntamento al buio ed è stata notata da entrambi i tronisti. È quindi uscita in esterna con entrambi, ma con Giacomo non c’è stato nessun feeling. Si è invece trovata benissimo con Massimiliano e quindi ha continuato con lui.

Vediamo quindi il loro percorso nel programma…

Il percorso di Vanessa a Uomini e donne

Come detto, Vanessa Spoto ha trovato subito un feeling con Massimiliano e quindi ha scelto di corteggiare lui. Hanno subito mostrato forte intesa, anche se all’inizio le loro esterne sono sembrate molto leggere. Quando poi lei si è aperta di più con il tronista, raccontando il suo passato, allora è stato fatto un passo in più.

Massimiliano ha quindi sempre detto di essere molto attratto da Vanessa, sia a livello fisico che mentale, ma i problemi tra loro sono giunti con l’arrivo di Eugenia Rigotti. Vanessa ha infatti notato il grande feeling mentale del tronista con la rivale e ha iniziato ad avere grossi dubbi.

Tra Massimiliano e Vanessa c’è stato anche il bacio che ha smosso ancora di più il percorso del tronista portando a continui problemi tra lui e le sue due corteggiatrici. Proprio la puntata prima della scelta, c’è stato un nuovo problema in cui Vanessa ha minacciato di andarsene perché ha sentito che il cuore del tronista era da un’altra parte.

Il 13 maggio va quindi in onda la scelta di Massimiliano Mollicone.

