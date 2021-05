Chi è Eugenia Rigotti di Uomini e donne? Età, biografia e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Eugenia Rigotti, corteggiatrice di Massimiliano Mollicone a Uomini e donne. Conosciamola quindi attraverso la sua biografia, la vita privata, Instagram e il percorso nel programma di Maria De Filippi.

Chi è Eugenia Rigotti

Eugenia Rigotti età e biografia

Scopriamo qualcosa in più su chi è Eugenia Rigotti di Uomini e donne. Nata a Trento nel 2000, ha 21 anni di età, ma non conosciamo la sua data di nascita esatta. Quindi non sappiamo nemmeno quale sia il suo segno zodiacale. Non abbiamo nemmeno informazioni circa l’altezza e il peso. Inoltre non sembra avere nessun tatuaggio visibile sul suo corpo.

Vive a Trento insieme alla sua famiglia. È molto legata ai suoi genitori e ha detto che suo padre è una persona molto protettiva nei suoi confronti. Infatti in alcune occasioni ha manifestato un po’ di gelosia riguardo la sua partecipazione a Uomini e donne. Sua madre, sempre riguardo il programma, si è col tempo tranquillizzata.

Parlando degli studi, Eugenia Rigotti, dopo essersi diplomata, ha deciso di iscriversi all’Università. Frequenta, infatti, il secondo anno di Giurisprudenza. E per il futuro sogna di specializzarsi in Criminologia o di intraprendere il percorso di Magistratura.

Vita privata

Parliamo adesso della vita privata di Eugenia Rigotti di cui non abbiamo tantissime informazioni, essendo lei una persona molto riservata. Tutto ciò che conosciamo è quello che la corteggiatrice ha raccontato a Uomini e donne o al magazine del programma.

Sappiamo quindi che ha avuto un solo fidanzato. Ha detto di aver avuto una storia importante, ma di non sapere davvero cos’è l’amore. Infatti ha rivelato di non essersi sentita rispettata da questa persona di cui si era innamorata, di aver rinunciato alla sua libertà senza accorgersene. In pratica ha sentito di non essere stata fedele ai suoi principi e valori solo per compiacere chi aveva davanti e non perderlo. Questa brutta esperienza l’ha comunque aiutata tanto a capire cosa vuole nella vita.

Eugenia Rigotti ha detto che sin da piccola si è sentita responsabile anche di cose che non dipendevano da lei. E questo, col tempo, l’ha portata a vivere tutto con pesantezza. Oggi, quindi, vorrebbe smettere di pensare sempre al peggio. Così cerca una persona che l’aiuti a ricordare quanto sia bello pensare positivo, godersi il momento ed essere libera da pensieri e preoccupazioni.

Caratterialmente, Eugenia di Uomini e donne si definisce una ragazza estremamente educata e rispettosa, ma basta poco per farla arrabbiare. È molto determinata e ambiziosa, facilmente irritabile, solare, allegra, divertente, casinista e a volte un po’ maschiaccio. Si ritiene una persona dal carattere forte, testarda e a volte persino arrogante. Ma nel momento in cui si innamora diventa fragile e inizia a sentirsi indifesa e impaurita.

Inoltre Eugenia è molto dolce ed estremamente sensibile e sincera. Odia la falsità e pensa che le bugie sporchino l’anima. Non sopporta l’ipocrisia, l’opportunismo e il finto buonismo. Disprezza chi discrimina o peggio ancora chi si permette di emettere sentenze sulla vita e sulle scelte altrui, non rispettando la libertà.

Dove seguire Eugenia Rigotti: social e Instagram

Adesso che conosciamo un po’ meglio Eugenia Rigotti, è possibile seguirla sui social network? La risposta è ovviamente sì e il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram.

L’account vanta attualmente oltre 18 mila follower e questo numero è aumentato notevolmente con la sua partecipazione comr corteggiatrice a Uomini e donne.

Come abbiamo già detto, Eugenia è una ragazza molto riservata. Ha sempre tenuto privato il suo profilo e lo ha reso pubblico solo qualche giorno dopo la registrazione della scelta di Massimiliano.

Notiamo, tra l’altro, che ci sono pochissime foto pubblicate.

Eugenia Rigotti a Uomini e donne

Nella seconda parte della stagione 2020/2021 di Uomini e donne sono arrivati tre nuovi tronisti: Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio.

Eugenia è arrivata in trasmissione per un appuntamento al buio e, dopo il video di presentazione dei tronisti, ha deciso di corteggiare Massimiliano. La scelta è derivata dal fatto di aver percepito in lui una certa vicinanza tra il suo modo di essere e quello di lui.

Il percorso di Eugenia a Uomini e donne

Come detto Eugenia Rigotti ha scelto subito di corteggiare Massimiliano Mollicone e lui l’ha notata per il suo modo di fare e di parlare. Sin da subito hanno avuto una bella sintonia mentale e hanno affrontato anche argomenti molti importanti e delicati di cui non avevano mai parlato con nessuno. Sicuramente hanno avuto delle divergenze dal punto di vista caratteriale che però sono state piano piano appianate.

I veri problemi sono sorti quando è scattato il bacio tra Massimiliano e la rivale Vanessa Spoto. Da quel momento Eugenia ha percepito il fatto di essere più indietro rispetto alle altre due corteggiatrici. Ha sentito di non aver preso fisicamente il tronista e che a 20 anni comunque è importante anche il fatto fisico. Lo stesso Massimiliano ha confermato che l’attrazione fisica è più verso le altre, mentre con lei c’è una grandissima attrazione mentale che con le altre non c’è.

Così Eugenia Rigotti ha deciso di abbandonare il programma, nonostante Massimiliano non volesse. Infatti lui dopo ci ha voluto parlare, l’ha inseguita e hanno avuto modo di confrontarsi. Così è scattato il bacio e le ha chiesto di tornare e finire il percorso.

La scelta di Massimiliano Mollicone va in onda giovedì 13 maggio.

