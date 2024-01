L’avvertimento di Varrese a Monia: “Attenta alle modalità o ti trovi mezza Casa contro”

Spettacolo

Andrea Sanna | 20 Gennaio 2024

Grande Fratello

Al Grande Fratello un aereo tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera ha scatenato la lite. Lui le ha lanciato un avvertimento: “Attenta alle modalità o ti trovi mezza Casa contro”. Ecco la reazione della gieffina.

Varrese avverte Monia: “Attenta o ti trovi Casa contro”

L’aereo ricevuto ieri ha scatenato una nuova discussione tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera. Questo perché secondo lei l’attore avrebbe avuto una strana reazione e per tale ragione gli ha chiesto un chiarimento.

“Qualcosa di stupendo”, la frase scelta per l’aereo in correlazione alla canzone, che sembrava essere diventata ormai la loro colonna sonora. Monia La Ferrera ha ringraziato e si è mostrata felice per il messaggio, mentre Massimiliano Varrese ha sottolineato che potrebbe essere stupendo se solo ci fossero ancora i presupposti.

Per Monia La Ferrera lui avrebbe sminuito il messaggio inviato dai fan. Accanto alla porta del confessionale i due hanno quindi avuto una discussione. Mentre la gieffina si è detta al limite per l’atteggiamento dell’attore, quest’ultimo ha provato a stuzzicarla. Varrese dalla sua ha fatto valere le sue ragioni dicendo di non apprezzare il suo essere prevenuta: “Tu attacchi continuamente e devi evitarlo”.

A questo punto l’attore ha invitato Monia a fare quel che meglio crede e di essere ben sicura di quel che dice. Lui è certo di non avere mai detto ho fatto qualcosa per sminuire e forse questa è solo la sua lettura:

“Io penso che tu abbia sminuito tutto quello che è successo fino ad oggi. Stai con i piedi giù, stai tranquilla. Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro. Non mi fai nemmeno parlare, non mi piace questo modo che hai di attaccare”.

Stufa di tutto questo Monia ha risposto per le rime a Varrese affermando che in realtà sarebbe lui ad attaccarla ormai da due giorni e non ci sarebbe alcun dialogo tra loro: “Hai sminuito tutto. Mi trovo mezza casa contro? Ma cosa stai dicendo! Mezza casa contro? Tu mi stai mettendo mezza casa contro”.

Guru: -“Attenta alle modalità che hai (di parlare con me), altrimenti ti trovi mezza casa contro”



PRONTO 118 VI È SCAPPATO UN PAZIENTEEEE#GrandeFratello pic.twitter.com/VR9djYWhhT — Elisa  (@__Elisa94__) January 19, 2024

Ma avranno avuto modo di chiarire poi? Più tardi si sono ritrovati in stanza da letto e hanno provato a chiarirsi, ma con scarsi risultati. Varrese ha specificato di tenere molto alla loro relazione, mentre Monia nervosa ha detto di non apprezzare i suoi modi di fare: “Ti tratterò come gli altri, così noterai la differenza”. Varrese crede che Monia sia ostile al voler costruire un dialogo e in riferimento all’aereo ha domandato alla ragazza se si aspettasse qualcosa di più. La Ferrera ha fatto presente di non pretendere nulla e di non voler perdere tempo a farsi paraoie.

“Vorrei abbracciarti, vorrei baciarti. È una colpa?“, ha risposto ancora Varrese giustificando la sua reazione. Lui vorrebbe avere una relazione più affiatata con Monia e per tale ragione si distacca, per poi chiudere “tu sei prevenuta”. Riusciranno pian piano a ritrovarsi?