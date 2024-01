La sfilata di Vittorio a Venezia per Dolce & Gabbana esiste davvero (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Gennaio 2024

Grande Fratello

Al GF Vittorio Menozzi ha spesso parlato della sfilata a Venezia per Dolce & Gabbana, gli inquilini l’hanno messo in dubbio, ma esiste davvero

L’ennesima battuta di Anita Olivieri su Vittorio Menozzi e la sfilata a Venezia (spesso messa in dubbio nella Casa), ha portato alcuni utenti a prendere le difese del gieffino e pubblicare foto e video che testimoniassero la verità dei fatti.

La sfilata di Vittorio Menozzi a Venezia

Vittorio Menozzi quando è entrato nella Casa del Grande Fratello ha fatto un po’ fatica ad ambientarsi rispetto ad altri concorrenti. Pian piano però il ragazzo ha dato modo di farsi conoscere meglio e tra le tante cose ha rivelato anche la sua esperienza nel mondo della moda.

In svariate occasioni Vittorio Menozzi ha ricordato che nel 2021 ha sfilato a Venezia per il noto brand di moda, Dolce & Gabbana. Non tutti però hanno creduto a questo racconto e spesso hanno messo in dubbio la parola del gieffino. Anche ieri sera si è verificato un episodio simile quando Vittorio mentre passava qualche minuti di svago con i suoi compagni si è improvvisato conduttore.

Anita Olivieri all’improvviso si è inserita e ha fatto una battuta: “Racconta ai nuovi la sfilata a Venezia, Vitto”, come a sottolineare non solo tutte le volte in cui Vittorio Menozzi ha svelato questo aneddoto, ma quasi prendendolo un po’ in giro. Di tutta risposta Sergio D’Ottavi ha preso le difese del ragazzo e invitato Anita a fare lei da presentatrice dato che aveva molto da raccontare.

Ma ora sfatiamo questo mito una volta per tutte. Vittorio Menozzi ha sì conseguito la laurea in ingegneria gestionale, ma è anche modello. E sì, ha lavorato per diversi brand molto famosi e apprezzati, tra cui proprio Dolce & Gabbana. Ed è qui che facciamo riferimento alla famosa sfilata che alcuni inquilini hanno spesso messo in dubbio.

Sul profilo Instagram di Vittorio Menozzi è possibile vedere le immagini risalenti al 2021, in occasione della sfilata di D&G. Nella didascalia del post il concorrente del Grande Fratello ha anche descritto le emozioni provate: “Un’esperienza indimenticabile a cui ho avuto la fortuna di prendere parte“.

Ma non è finita qui, perché gli utenti del web, sono intervenuti in difesa di Vittorio Menozzi e hanno fatto circolare il video della sfilata di cui il ragazzo va molto orgoglioso (giustamente).

Anita:“Federico ma tu c’eri alla sfilata dove ha piovuto?”



“No, purtroppo a quella no”



“No perché volevo capire se avessi incontrato Vittorio.

cioé per capire se è una cosa vera o inventata da lui”



Ma mostriamole questo video #grandefratello pic.twitter.com/xHENe0e3q7 — rosa 🧚🏻‍♀️ (@rosyangels1) December 6, 2023

Questo video farà ricredere anche Anita Olivieri e coloro che hanno spesso dubitato delle parole di Vittorio Menozzi. Non trovate?