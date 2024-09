Nel dietro le quinte del Radio Zeta Future Hits Live 2024 Big Mama ha provato a insegnare il balletto di ‘Sesso e Samba‘ ad Alessandra Amoroso. Ecco il divertente video.

Il balletto di Big Mama e Alessandra Amoroso

Ieri sera si è tenuto il Radio Zeta Future Hits Live 2024 presso l’Arena di Verona e sono stati tantissimi gli artisti che si sono susseguiti sul palco. Tra questi abbiamo visto Annalisa, Olly insieme ad Angelina, Emma Marrone, Clara, Elodie, Fred De Palma, Gaia con Tony Effe e Alessandra Marrone con Big Mama. Ovviamente non poteva mancare la quota della nuova leva di Amici con Sarah Toscano, intervistata dalla figlia di Anna Pettinelli.

La serata ha avuto un enorme successo e il pubblico ha ballato sulle note dei più grandi successi del momento. Tra questi non poteva certo mancare “Sesso e Samba” di Tony Effe e Gaia, i quali hanno fatto danzare i loro colleghi nel dietro le quinte. Qui sotto infatti vediamo un divertente video che ha come protagonisti Alessandra Amoroso e Big Mama, la quale cerca di insegnare all’amica alcuni movimenti di un balletto.

bigmama che insegna il balletto di sesso e samba ad alessandra😭 pic.twitter.com/eaFmtYBgTI — alessandra (@vitaparanoiiaa) September 5, 2024

Dopo questa breve parentesi anche le due cantanti hanno fatto il loro ingresso sul palco. L’ex allieva di Amici e l’ex concorrente di Sanremo 2024 hanno intrattenuto gli spettatori con la loro “Mezzo Rotto“. Nel frattempo, sui social molti fan hanno commentato il balletto sulle note di “Sesso e Samba” facendo loro i complimenti.

Ormai l’estate sta volgendo al termine ma pare proprio che ai fan sia piaciuta molto la loro collaborazione. Chissà se Alessandra e Marianna uniranno le loro forze in futuro per un nuovo progetto. Al momento non possiamo saperlo ma non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci riserverà il futuro. Nel mentre facciamo un grande in bocca al lupo a entrambe per le rispettive carriere.