In questi giorni si sta svolgendo la 79ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Tante le celebrità che stanno sfilando sul red carpet e tra queste anche diversi volti noti al pubblico italiano. Possiamo, per esempio, ci tare influencer come Valeria Angione, ma anche ex gieffini come Andrea Zelletta (criticato per i suoi capelli) e la compagna Natalia Paragoni. Si passa, poi, ad attori come Can Yaman e Francesca Chillemi che presto vedremo insieme nella fiction Mediaset “Viola come il mare“. O ancora tiktoker come Elisa Maino. E proprio di lei parliamo adesso.

Con il suo abito ha lasciato tutti a bocca aperta. Non solo per la sua bellezza ma anche per alcune polemiche scatenate da quelli che sembrerebbero essere dei ritocchi fatti con Photoshop sulle sue foto. Ma cosa sappiamo del vestito indossato sul red carpet e quanto costa? La tiktoker, come riporta anche il sito Webboh:

“Ha sfoggiato un fantastico look sui toni dell’argento, che viene richiamato sul vestito e sugli orecchini. Il make-up è sui toni nude. La linea di eye-liner più scura le dona un effetto molto elegante e sensuale. I capelli, invece, sono acconciati nella parte frontale con del gel, mentre dietro ha lasciato un mosso naturale.

L’abito indossato dalla tiktoker è un pezzo personalizzato e fatto su misura per lei dal famosissimo brand Alberta Ferretti che nella sua pagina Instagram ha definito “Abito bustier ricamato in cristallo con scollatura a tuffo”. Gli orecchini invece sono del brand Chopard e si chiamano ”precoius lace vague, Earrings, Ethical White Gold, Diamonds” e hanno un costo di 26,300 dollari, mentre il bracciale (sempre dello stesso brand) costa 17.800 dollari! Per concludere, le scarpe viola scarlatte sono dei sandali del brand Lesilla dal costo di 346,20 euro“.

L’abito di Elisa Maino a Venezia 79

