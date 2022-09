1 Alcune star di Venezia 79 hanno usato Photoshop?

In questi giorni si sta tenendo l’edizione numero 79 della Mostra Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Abbiamo visto anche tante star sfilare sul red carpet. Tra queste, oltre agli ospiti provenienti d’oltreoceano per presenziare alle proiezioni in anteprima dei loro ultimi lavori, anche vip nazionali. Possiamo citare, per esempio la modella Mariacarla Boscono che ha lasciato tutti a bocca aperta per il suo outfit molto provocante e che lasciava ben poco all’immaginazione.

Anche i capelli di Andrea Zelletta, accompagnato dalla fidanzata Natalia Paragoni, hanno fatto non poco discutere. Il web, infatti, ha commentato con grande ironia. Gli utenti che navigano su Internet sono sempre ben attenti e alcuni hanno fatto notare qualcosa di strano nelle immagini pubblicate da alcune star che hanno sfilato sul red carpet. Si tratta solamente di insinuazioni che, però, l’account Instagram Very Inutil People ha raccolto in un video (QUI per vederlo). Nella descrizione si legge: “Elisa Maino, Bianca Brandolini, Valentina Sampaio, Adriana Volpe e Vera Gemma cedono ad inspiegabili fotoritocchi“.

Quelle citate sono tutte donne bellissime che non hanno bisogno di ritocchi di alcun tipo, tanto meno nelle immagini pubblicate sul web. C’è chi lo dice apertamente: “Ma perché? Sono così belle e si devono ritoccare! Siamo umani cavolo e loro sono bellissime così come sono“. O ancora: “Ma non ne hanno bisogno“, facendo seguire il commento da una emoji a cui scende una lacrima dall’occhio. E ancora: “Ma sono stupende in ogni caso, non ha senso ritoccarle così“.

Vedremo se le dirette interessate commenteranno queste insinuazioni che hanno lanciato alcuni utenti del web. Continuate a seguirci. Nel frattempo, per, ricordiamo che Vera Gemma è protagonista di un film in concorso a Venezia 79. Questo ha come titolo proprio il suo nome. Andiamo a scoprirne di più…