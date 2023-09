NEWS

Nicolò Figini | 11 Settembre 2023

Il rumor sul Vip di Venezia 80

Anche in questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia ne sono successe di tutti i colori. Possiamo, per esempio, citare la coppia sconosciuta che ha voluto imitare il gesto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni lo scorso anno. L’uomo, infatti, si è inginocchiato sul red carpet di Venezia 80 per chiedere alla ragazza di sposarlo e lei ha accettato.

Oppure il rumor in merito a una Vip cacciata dal suo albergo a perché avrebbe preteso di condividere la stanza con due amici senza pagare:

“FESTIVAL DI VENEZIA! Ultim’ora – Vippona invitata elegantemente a lasciare l’hotel perché pretendeva di condividere la sua camera con i suoi due amici, di cui uno è un noto truccatore e non PAGARE. Siamo alle solite….”

Oggi, come possiamo vedere dalla foto qui sotto, raccontiamo una storia simile ma allo stesso tempo diversa. Come riporta anche Deianira Marzano sul suo profilo Instagram, infatti, un Vip presente a Venezia 80 ha cercato un albergo a Monza che lo facesse alloggiare gratuitamente:

“Un albergo ‘amico’ a Monza o a Milano per ospitare questa sera due Vip di livello in arrivo dal Festival del Cinema Venezia”.

Il vippone alla ricerca dell’albergo gratis

Al momento non sappiamo di chi si potrebbe trattare anche perché il nome scritto nella Story è stato oscurato. Voi chi pensate possa essere? Fatecelo sapere con un commento. Nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi.

