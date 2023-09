NEWS

Andrea Sanna | 5 Settembre 2023

Festival del Cinema di Venezia

La vip ‘cacciata’ a Venezia 80

A Venezia sono settimane intense per l’edizione numero 80 del Festival del Cinema. Una parata di vip dei cinema italiano e internazionale, ma anche del mondo della TV e del web, si stanno via via affacciando su uno dei red carpet più ambiti. Gli occhi di tutto il mondo sono “puntati” sulla laguna. E non mancano i gossip.

Un rumor è stato lanciato nelle scorse ore da Deianira Marzano e riguarda una delle tante protagoniste di questi giorni. Non conosciamo il suo nome, sappiamo solo che si tratta appunto di una donna conosciuta. Quindi se così fosse potrebbe anche aver sfilato sul red carpet di Venezia 80 o comunque avrebbe dovuto.

Pare che la “vippona” in questione sia stata invitata ad abbandonare l’hotel. Motivo? Secondo quanto trapelato avrebbe preteso di non pagare e condividere la stanza insieme ad alcuni amici, tra loro un noto make-up artist. Ecco quanto riportato dal trafiletto:

“FESTIVAL DI VENEZIA! Ultim’ora – Vippona invitata elegantemente a lasciare

l’hotel perché pretendeva di condividere la sua camera con i suoi due amici, di cui uno è un noto truccatore e non PAGARE. Siamo alle solite….”

Storia Instagram di Deianira Marzano su Venezia 80

Il gossip su Venezia 80 di cui vi stiamo parlando lo apprendiamo non solo dalla pagina di Deianira Marzano, ma anche dalla pagina di Amedeo Venza. Proprio quest’ultimo ha aggiunto come la vip misteriosa avrebbe richiesto una stanza più grande di quella che l’hotel le avrebbe fornito.

Storia Instagram di Amedeo Venza su Venezia 80

Al momento è un mistero su chi possa essere la persona coinvolta in questo episodio poco elegante verificatosi a Venezia 80. Ma sul web si sono già fatte largo delle ipotesi. Trarre delle conclusioni, però, sarebbe prematuro e affrettato. Dunque ci atterremo al pettegolezzo in attesa di risvolti.