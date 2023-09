NEWS

Temptation Island

Parla Mirko Brunetti

Uscito da Temptation Island e chiusa la relazione con la sua ex fidanzata Perla Vatiero, Mirko Brunetti oggi è felice accanto a Greta Rossetti. I due si sono conosciuti proprio all’interno del reality e tra loro è nata una bella complicità, tanto da farli diventare via via una coppia a tutti gli effetti.

In questi mesi si è tanto parlato di possibile rottura, così come del fatto che Greta abbia ancora dei rapporti con il suo ex Eugenio Colombo. Per quanto lei lo reputi solo un amico, c’è qualche malizioso che ci vede dell’altro. Spesso è stato insinuato anche che la sua storia con Mirko Brunetti sia bella che conclusa. Se in questi giorni la Rossetti ha sbottato, smentendo le dicerie, anche il suo attuale fidanzato ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro attraverso il box delle domande:

“Ragazzi/e ma certo. E chi dice il contrario non ha altro da fare. Viviamo a 600 km di distanza e abbiamo ripreso a lavorare. Mi manca però come si dice… l’attesa aumenta il desiderio”

Le domande sulla coppia sono davvero tante e qualcuno ha voluto sapere da Mirko se a lui sta bene una relazione a distanza. A tale curiosità ha così ribattuto: “Non possiamo fare diversamente visto le tante cose che ci trattengono nelle nostre città. Però stiamo cercando di sentirci vicini il più possibile durante la giornata. Per fortuna esistono le videochiamate”

C’è chi ha voluto sapere da Mirko se si fida di Greta al 100%: “A me sta ragazza puzza”, ha detto il follower. Brunetti dopo aver risposto a quest’ultima affermazione ha reagito con ironia: “Bisogna prima fidarsi di sé stessi e godersi la vita. Comunque in realtà ha un profumo buonissimo, cocco e vaniglia. Devastante”.

In un’altra storia Instagram Mirko ha anche confidato quando è stato il momento in cui ha capito effettivamente di provare qualcosa per Greta (e viceversa):

“Il giorno della spa e il ballo. È stato quello con più emozioni e che ci ha avvicinato anche di più fisicamente oltre che mentalmente. Sono i momenti in cui ci siamo dati tante risposte a vicenda”