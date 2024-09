Una piccola confessione decisamente hot è quella che ha fatto Kety Perry inerente la sua relazione con Orlando Bloom. La cantante, infatti, ha detto di premiare il compagno in un certo modo quando lui fa le pulizie in casa. Ecco cosa ha detto.

Il premio che Katy Perry dà a Orlando Bloom quando lui fa le pulizie in casa

Sono una delle coppie più amate e stiamo parlando di Katy Perry e Orlando Bloom. La cantante e l’attore stanno insieme dal 2019 e hanno una figlia di 3 anni, Daisy Dove Bloom. Lui ha un altro figlio, Flynn Christopher Blanchard Bloom, nato il 6 gennaio 2011 dalla relazione con Miranda Kerr (dalla quale si è separato nel 2013).

I due vanno d’amore e d’accordo e forse il motivo è legato anche a qualche segreto di coppia che la Perry ha rivelato al podcast “Call her daddy”, condotto da Alex Cooper, in cui è stata ospite. La cantante ha infatti parlato della sua vita coniugale e in particolare di argomenti quotidiani e riguardanti la vita domestica con Bloom.

Andando a parlare del suo rapporto con l’attore, Katy Perry ha detto di premiare Orlando Bloom quando lui si occupa delle faccende domestiche, come pulire, cucinare ecc. E il premio è decisamente in natura. Ha infatti detto: “Se controllo la cucina ed è pulita, se hai lavato piatti e hai chiuso tutte le porte della dispensa allora è meglio che tu sia pronto a fare sesso”. La Perry ha spiegato poi: “Questo è il mio linguaggio d’amore. Non ho bisogno di una Ferrari rossa! Posso comprarmela da sola. Lava solo i fottuti piatti. È così facile”.

Insomma per conquistare Katy Perry basta occuparsi della casa e il gioco è fatto. Mentre una tipologia di uomini che proprio non sopporta e di cui non è attratta è quella dei narcisisti. A quanto pare in passato lo era, ma poi ha completamente cambiato idea.