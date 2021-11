Vera Gemma al Grande Fratello Vip 6?

Stando alle indiscrezioni Vera Gemma dovrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 6 dopo la sua più recente partecipazione a L’Isola dei Famosi. A dare la notizia Dagosipia:

Come Dagonanticipato l’edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini? Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l’attrice Vera Gemma, figlia dell’amatissimo Giuliano. Non solo, possiamo confermare le presenze, già accennate da Tvblog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino il cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip.

Proprio la scorsa notte Sophie e Lucrezia parlavano del fatto che il GF Vip sarebbe finito il 13 dicembre. Questo perché ormai non c’era più tempo per inserire nuovi concorrenti come Vera Gemma, per esempio:

Finirà il 13, perché sarebbero già entrati altri concorrenti. Ormai altri gieffini non entreranno più. Concorrenti nuovi non entrano, sapevo che c’erano persone in ballo, amici di amici di amici. Però dovevano entrare a metà ottobre, ormai è metà novembre. Dai è il 16 e non li fanno mica arrivare a fine mese. Può essere che entrino dei personaggi grossi tipo Mara Venier. Però in questo caso sono visite a sorpresa, non è che restano in gioco. Quindi direi che finirà il giorno che era stabilito all’inizio.

Lulù, quindi ha aggiunto: “Sì, anche io sapevo che doveva entrare qualcuno, però ormai è tardi. Ci sta che facciano venire la Venier a salutare Giucas, sarebbe bello. Comunque può essere che finisca a dicembre come doveva“. Non sapendo che molto probabilmente Vera Gemma e altri entreranno tra pochi giorni probabilmente. Non sanno nemmeno che il GF Vip continuerà per diverso tempo. Continua a leggere…

Il GF Vip 6 andrà avanti fino a marzo 2022

Stando a quanto anticipato prima da TVBlog e poi ammesso da Mediaset stessa tramite un comunicato ufficiale, la sesta edizione del Grande Fratello Vip continuerà fino a marzo 2022. Ecco, quindi, perché celebrità come Vera Gemma, Nathalie Caldonazzo ed altri entreranno nella Casa:

GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022», annuncia il direttore di Canale5 Giancarlo Scheri. «Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia.

Al momento, tuttavia, per quanto riguarda i nuovi concorrenti, manca ancora la conferma ufficiale da parte della produzione. Molto presto, quindi, scopriremo se i rumor riportati adesso e nei giorni passati corrisponderanno al vero oppure no. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

