1 La foto di Vera Gemma

Una delle naufraghe più apprezzate e amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata senza alcun dubbio Vera Gemma. L’attrice con la sua simpatia e i suoi modi di fare ha fatto breccia nel cuore del grande pubblico Mediaset, nonostante alcuni concorrenti non abbiano del tutto apprezzato il suo modo di porsi. Vera nel mentre da qualche settimana ha ormai fatto rientro in Italia ed è così tornata alla sua vita di sempre. La Gemma naturalmente ha anche ripreso possesso dei suoi social, ed ha così iniziato nuovamente a condividere col suo pubblico i momenti più belli della sua vita privata e non solo. Tuttavia qualche ora fa è accaduto qualcosa che non è di certo passato inosservato.

Vera Gemma ha infatti postato un selfie su Instagram, nel quale appare più bella e sexy che mai. Lo scatto a quel punto è stato letteralmente invaso di commenti e di like, e in molti hanno fatto i loro complimenti all’attrice. Ad intervenire con un commento pungente però è stata nientemeno che Antonella Elia, che come sappiamo non ha peli sulla lingua. L’opinionista del Grande Fratello Vip 5 col suo fare ironico e sarcastico ha così affermato:

“Stai diventandomi una pornostar, ma ti amo comunque e lo sai”.

A quel punto alcuni utenti hanno iniziato ad attaccare Antonella Elia per il commento sotto il post di Vera Gemma, che tuttavia non è intervenuta sulla faccenda, e così la showgirl ha replicato anche ad alcune critiche.

Che nelle prossime ore arrivi anche la replica di Vera? Nel mentre alcuni giorni fa la Gemma ha parlato della possibilità di vedere il suo fidanzato Jeda al Grande Fratello Vip 6. Rivediamo le sue dichiarazioni a riguardo.