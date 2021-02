Amedeo Goria ha una nuova fidanzata?

Che Amedeo Goria, 67 anni, fosse un tombeur de femmes era cosa risaputa, e la notizia di oggi lo confermerebbe. Il giornalista, noto per essere stato sposato a Maria Teresa Ruta, starebbe infatti frequentando una modella 36enne che Novella 2000 ha avuto occasione di intervistare per il numero della settimana. Trattasi di Vera Miales, indossatrice ma anche barista a tempo pieno, a cui il nostro Stefano Di Capua ha chiesto di più sulla sua storia con Amedeo.

Da qualche settimana, d’altronde, il giornalista (appena andato in pensione e respinto alle visite per l’Isola dei Famosi) va dicendo di frequentare Vera. Che cosa sta veramente succedendo fra loro? E soprattutto, che fase attraversa il rapporto che si è creato?

“Lo sto frequentando da diversi mesi. Non ne ho mai parlato, ma so che lui mi ha citata in alcune sue interviste. Preferisco tacere a riguardo, perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante, almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando. Scusatemi, ma non voglio aggiungere altro”.

Chi è Vera Miales

Anche se lavora attivamente in Italia, e nella fattispecie nel bar che la sua famiglia gestisce a San Benedetto del Tronto (AP), Vera Miales è moldava. Lei stessa ci ha raccontato così le sue origini e il fortunoso arrivo nel nostro Paese:

“Sono nata in Moldavia da padre moldavo e madre russa. Il 2 settembre del 2005 cominciai il mio viaggio tribolato verso l’Europa. Avevo solo 18 anni, ma già le idee chiare, determinata a rifarmi una vita in un luogo migliore. Ho viaggiato per oltre un mese e mezzo, percorrendo circa 1100 km a piedi”.

Oggi si mantiene non soltanto facendo la barista, ma anche con qualche shooting fotografico da modella. Ad aiutarla nel suo sogno, il fascino un po’ esotico e travolgente, e un caratterino niente male che la rende intraprendente e disinibita. Di recente, per esempio, ha posato per alcuni scatti più discinti del solito, che fra i suoi seguaci sui social hanno fatto abbastanza discutere.

“Non ho problemi a posare nuda. Il nudo è una forma d’arte. Ho pensato di rappresentare la mia quotidianità lavorativa attraverso scatti sensuali”.

E ad Amedeo, le avrà fatte vedere quelle foto?

