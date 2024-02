Chi è Nek? Età, altezza, vita privata, figli e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Chi è

Cantautore di successo e polistrumetista, Nek è tra i protagonisti più apprezzati del panorama musicale italiano. Ma siete sicuri di sapere tutto su di lui? Qui vi riportiamo tutte le curiosità che lo riguardano come età, altezza, vita privata, figli e Instagram.

Chi è Nek

Nome e Cognome: Filippo Neviani (in arte Nek)

Data di nascita: 6 gennaio 1972

Luogo di nascita: Sassuolo

Età: 52 anni

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: cantautore e polistrumetista

Moglie: Nek è sposato con Patrizia Vacondio

Figli: Nek ha una figlia di nome Beatrice

Tatuaggi: Nek ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @nekfilipponeviani

Nek età, vero nome e altezza

Quanti anni ha Nek e dov’è nato e qual è il suo vero nome? All’anagrafe Filippo Neviani, Nek è nato il 6 gennaio 1972 a Sassuolo, sotto il segno del Capricorno. La sua età è di 52 anni.

Se vi state chiedendo invece qual è l’altezza del cantautore sappiamo che è alto 1 metro e 72 centimetri. Nullo il peso.

Perché Nek si chiama così? A rivelarlo è lo stesso cantautore a Vanity Fair: “Lo pseudonimo piuttosto del mio nome nasceva come decisione di non volermi rappresentare all’interno del mondo della musica attraverso il mio nome vero, volevo un nome d’arte”.



Circa la sua biografia, come vedremo anche in seguito, possiamo dire che il cantante fin da piccolo si è avvicinato al mondo della musica.

Vita privata

E la vita privata? Filippo Neviani è molto riservato. Alcuni si chiedono però chi è la compagna di vita di Nek e chi sono i suoi figli.

Il cantante è sposato dal 2006 con Patrizia Vacondio, ma entrambi preferiscono tenere la loro relazione lontana dai riflettori. Anche Patrizia è originaria di Sassuolo. Lei quando si sono conosciuti era già madre di Martina, nata nel 2004, che adesso vive con loro.

Successivamente invece Filippo Neviani e Patrizia sono diventati genitori di Beatrice e a lei ha dedicato ben 54 canzoni del suo repertorio.



Che incidente ha avuto Nek? Ha avuto un brutto incidente alla mano, ma per fortuna oggi sta bene.

Dove seguire Nek: Instagram e social

Se siete molto social e intendete seguire il cantante sui suoi account ufficiali potete digitare il suo nome nelle maggiori piattaforme e sostenerlo. Il cantante non condivide tanto del suo privato, ma molto del suo lavoro. Dunque se volete scrivere a Nek, potete commentare i suoi post e provare a lasciare un vostro pensiero in Direct.

Altro modo per restare sempre aggiornati può essere anche il sito ufficiale di Nek, dove sono presenti tutte le notizie che lo riguardano.

Non mancano anche ricordi del suo passato, in cui Nek si mostra quando era giovane.

Carriera

La carriera di Nek nel mondo della musica ha inizio quando lui aveva appena 9 anni. Da questa età ha avuto modo di imparare a suonare la batteria e la chitarra. Insieme a Gianluca Vaccari ha formato inizialmente il duo i Winchester. Poi ha fatto parte del gruppo White Lady, di cui è stato compositore ma anche cantante, accompagnandosi al basso.

L’idea iniziale con questo progetto era quella di realizzare delle cover e, in particolare, si sono proposti al pubblico come cover-band dei Police. Peraltro a influenzare il suo genere musicale è Sting, che ha sempre avuto come mito assoluto. Il gruppo si è sciolto, quando poi Nek ha continuato il suo percorso da solista. Piano piano negli anni ha avuto modo di farsi conoscere anche se il trampolino di lancio è stato ovviamente il Festival! Da lì la strada è stata in discesa, diventando uno dei cantautori più apprezzati del cantautorato italiano.

Il gruppo si scioglierà nel 1991 ed è proprio da questo momento che Nek intraprende la sua carriera da solista.

Sanremo 1997

Nel 1996 dopo la pubblicazione dell’album Lei, gli amici e tutto il resto ha avuto modo di farsi notare ed è stato scelto l’anno successivo con il brano Laura non c’è come concorrente al Festival di Sanremo.

Nella competizione canora ci è tornato poi in altre occasioni.

Album e canzoni

Negli anni di carriera Nek (dal 1992 a oggi) ha pubblicato 16 album a cui si aggiunge uno dal vivo e ben tre raccolte.

Il primo pubblicato è Nek (1992), seguito da In te (1993) e Calore Umano (1994). Poi è stata la volta due anni più tardi di Lei, gli amici e tutto il resto e ancora di In due nel 1998. Negli anni 2000 ha pubblicato La vita è, mentre nel 2002 Le cose da difendere.

Sempre scorrendo lungo gli anni duemila ci soffermiamo nel 2005 quando ha realizzato Una parte di me. L’anno dopo ha pubblicato Nella stanza 26 e nel 2009 Un’altra direzione. Poi si passa nel 2013 e 2015 quando ha ufficializzato l’uscita prima del disco Filippo Neviani e poi Prima di parlare.

È la volta poi del 2016 con Unici e tra il 2019 e 2020 è uscito Il mio gioco preferito (diviso in due parti). Nel 2023 il disco RengaNek, in collaborazione con il collega.

Come detto vanta poi anche l’album dal vivo Max Nek Renga, il disco. Ma anche tre raccolte: nel 2003The Best of Nek – L’anno zero, nel 2010 è uscito E da qui – Greatest Hits 1992-2010 e nel 2022 ricordiamo 5030.

A tutti questi album corrispondono canzoni di grande successo, da Laura non c’è per passare a Lascia che io sia, La vita è e molti molti altri!

Programmi TV con Nek

In questi anni Nek ha preso parte da ospite ma anche da coach, giudice e conduttore di alcuni programmi televisivi. Nel 2016 per esempio ha vissuto l’esperienza ad Amici come guida dei giovani allievi. A Standing ovation su Rai 1 è stato giudice l’anno successivo.

Poi ancora l’abbiamo visto nel 2020 in uno speciale dedicato ai Music Awards e ospite di Da noi… a ruota libera nel 2021. Sempre nello stesso anno ha partecipato ai SEAT Music Awards, poi Dalla strada al palco nel 2022.

È stato poi presente ai Tim Summer Hits e Tim Music Awards (quest’ultimo con lui alla conduzione).

Amici

Durante il 2016 Nek è stato coach del Serale di Amici accanto a J-Ax. Insieme hanno guidato la squadra blu.

Nek conduce I Tim Summer Awards

Nel 2023 è stato conduttore, ancora una volta in Rai (sul secondo canale) dei Tim Summer Awards insieme ad Andrea Delogu.

Nek a Sanremo 2024

Per questo Festival di Sanremo 2024 Nek ha deciso di proseguire la sua collaborazione con Francesco Renga. Il loro brano s’intitola “Pazzo di te”.

Lavorare insieme, come rivelato da entrambi a Sorrisi rende tutto più leggero. Ed è per questo che la parola d’ordine scelta per questa avventura è proprio “leggerezza”.

La loro canzone “Pazzo di te” di cosa parla? Il brano è la considerazione di due uomini sull’amore: “Abbiamo assistito in questi tempi ad amori tossici, distruttivi, sbagliati. Dunque c’è l’esigenza di raccontare un amore adulto, magari contraddittorio ma puro”, ha detto Francesco Renga a Sorrisi.

Durante la serata delle cover si esibiranno su alcuni dei loro più grandi successi.

Il percorso di Nek e Renga a Sanremo 2024

Con la canzone “Pazzo di te”, Nek e Renga tornano sul palco del Teatro Ariston. Come andrà questa loro avventura a Sanremo 2024?

