1 Parlano gli amici di Veronica Ciardi

Il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, ha visto la presenza di un centinaio di invitati tra parenti e amici stretti. Grande assente all’atteso evento Sarah Nile, che la Ciardi aveva conosciuto nella casa del GF 10 e con la quale era nato un amore. Rapporto interrotto e ripreso poi nel corso degli anni, quando hanno poi deciso di restare buone amiche, sentirsi e vedersi regolarmente.

Sui social Sarah Nile ha dichiarato di non aver litigato con Veronica Ciardi e di aver appreso del matrimonio solo 5 giorni prima. La partenopea si è lasciata andare a un lungo sfogo sul web (potete trovarlo qui) dove ha mostrato anche l’ultimo messaggio inviato alla moglie di Bernardeschi. La reazione della Ciardi? Togliere il segui si Instagram a Sarah (quest’ultima invece non l’ha mai seguita).

Adesso a prendere la parola sono alcuni amici di Veronica Ciardi che su Instagram hanno detto la loro. Una delle tante a parlare è Margherita Zanatta. La conduttrice sui social ha pubblicato uno scatto insieme alla neo sposa, prendendo le sue difese e scagliandosi contro Sarah Nile, senza mai menzionarla direttamente:

«In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio – l’arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica: chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino».

Ha spiegato la Zanatta, che ha poi speso parole al miele per la sua amica. Continua…