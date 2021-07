1 La reazione di Veronica Ciardi su Instagram

Ieri finalmente Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi sono convolati a nozze. Già da un mese si parlava di questo matrimonio e nella giornata del 13 luglio 2021 (oltretutto giorno del compleanno dell’ex gieffina) si sono detti il fatidico sì. Un centinaio di persone tra i presenti al lieto evento della coppia, che ha due figlie Deva e Lena, quest’ultima nata due mesi fa e battezzata durante la cerimonia. In tanti, però, si aspettavano di vedere Sarah Nile, grande assente della giornata.

Da qui si è sparsa la voce e qualcuno ha chiesto proprio alla Nile il perché della sua assenza, con Sarah che ha risposto con un secco: “Chiedilo a lei”. Poi lo sfogo, come vedremo in seguito, che ha lasciato tutti a bocca aperta, considerando tra l’altro che le due anche dopo la nascita di Noah (figlio di Sarah) si sono sentite e proprio Veronica ha scritto un dolcissimo messaggio per la sua amica. La bomba sganciata da Sarah Nile nella giornata di ieri, però, ha portato Veronica Ciardi a una reazione. Nessuna storia o commento, ma ha deciso di togliere il segui su Instagram alla sua amica, presumibilmente dopo averci parlato in privato. Precisiamo, tra l’altro, che Sarah non l’ha mai seguita sui social.

Veronica Ciardi toglie il segui a Sarah Nile

Il gesto di Veronica Ciardi, ora sta facendo parlare così come lo sfogo di Sarah Nile. Il tutto ha risvegliato in qualche modo ciò che è accaduto tra loro in passato.

Chi ha seguito il Grande Fratello 10 ricorderà senza dubbio il rapporto tra Veronica Ciardi e Sarah Nile. Il Sogno, così era chiamato. Tutto era nato come una bellissima amicizia, ma il loro legame ‘andava oltre’, come dicevano spesso quando definivano ciò che le univa. Le due hanno avuto poi il coraggio di esprimere l’un l’altra i propri sentimenti e viversi a pieno questo amore. Perché di questo si trattava. Ciò che è stato resta ancora vivo tra chi le segue, ma anche tra i tanti amanti del reality show che ricordano con affetto le due assolute protagoniste dell’edizione magistralmente condotta da Alessia Marcuzzi.

Poi la rottura che le ha portate ad allontanarsi e ad avvicinarsi solo in un secondo momento. Così Veronica Ciardi e Sarah Nile hanno ricostruito il loro rapporto su basi diverse e dando vita così a una bellissima amicizia. Ma adesso dopo il mancato invito di Veronica e lo sfogo di Sarah cosa succederà? In attesa di scoprirlo andiamo a rivedere alcuni stralci delle dichiarazioni fatte dalla Nile…