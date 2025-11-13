Tra ironia e sincerità, la conduttrice de Le Iene e L’Isola dei Famosi svela il suo modo autentico di vivere…

Tra ironia e sincerità, la conduttrice de Le Iene e L’Isola dei Famosi svela il suo modo autentico di vivere la bellezza

Conduttrice, attrice diplomata all’Accademia Silvio D’Amico e mente curiosa: Veronica Gentili è una delle figure più interessanti della televisione italiana. Dopo il successo a Le Iene, è approdata alla conduzione de L’Isola dei Famosi, conquistando il pubblico con eleganza e determinazione.

In un’intervista al Corriere, per la sezione “beauty”, la Gentili ha raccontato il suo rapporto con la bellezza. “La bellezza è il desiderio di appoggiare lo sguardo più volte su qualcosa: una persona, un paesaggio, un’opera d’arte”. Una visione poetica e lontana dagli stereotipi.

Con la consueta sincerità, la conduttrice ha svelato anche quale parte del corpo ama di più: “Ho un debole per le mie clavicole. So che fa sorridere, ma trovo quella zona – le spalle, le braccia, il décolleté – molto femminile e mai banale. Mi affascinano i giochi di luce e ombra tra le ossa, li trovo quasi scultorei”.

Non solo bellezza esteriore: Gentili si racconta anche nel profondo. “Mi piace entrare in comunicazione con gli altri, comprenderli. Forse è empatia. Penso tanto, a volte troppo, ma credo di essere una persona buona”.

E con autoironia ammette i suoi difetti: “Sono disordinata in modo patologico, riesco a trasformare una stanza d’albergo in un suk in dieci minuti. E sì, sono spesso in ritardo e terribilmente sensibile. Ma fa parte di me”.

Nel frattempo, Veronica Gentili sta scaldando i motori per la sua prossima avventura: L’Isola dei Famosi tornerà nei primi mesi del 2026, con lei confermata alla conduzione.

